Oppo presenta il nuovo A98 5G

OPPO ha appena annunciato il lancio del nuovo OPPO A98 5G, un dispositivo che promette di arricchire la famiglia della serie A con prestazioni straordinarie. Con una serie di caratteristiche di fascia alta, tra cui la ricarica SUPERVOOC da 67W, una batteria potente da 5.000 mAh e la tecnologia Battery Health Engine di OPPO, l’OPPO A98 5G offre un’esperienza incredibilmente veloce e fluida.

Una delle prime cose che si nota sull’OPPO A98 5G è il suo design accattivante. Disponibile in due eleganti colorazioni, Dreamy Blue e Cool Black, il telefono è realizzato con l’iconico processo OPPO Glow, che conferisce all’apparecchio un bellissimo effetto cristallo scintillante e una finitura priva di impronte digitali. Con un peso di soli 192 grammi e uno spessore di 8,2 mm, l’OPPO A98 5G è anche ergonomico grazie al suo iconico form factor 3D, che offre una presa affidabile e confortevole in un corpo visivamente più sottile.

La resistenza è un aspetto fondamentale per molti utenti, e l’OPPO A98 5G supera in modo brillante una serie di test importanti per misurare la sua durabilità. È stato sottoposto a test di resistenza alle cadute, all’acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale, dimostrando di essere un dispositivo affidabile e resistente.

Ma ciò che distingue davvero l’OPPO A98 5G dagli altri smartphone è la sua batteria. Dotato di una delle migliori configurazioni di ricarica rapida nella sua fascia di prezzo, l’OPPO A98 5G può essere caricato al 100% in soli 44 minuti utilizzando la tecnologia SUPERVOOC da 67W. Inoltre, soli 5 minuti di ricarica sono sufficienti per 6 ore di telefonate o 2,5 ore di visualizzazione di video su YouTube. La batteria da 5.000 mAh offre fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una singola carica completa, garantendo un’esperienza fluida e duratura per tutta la giornata. In standby con l’Always on Display attivo, la batteria può durare fino a 17,5 giorni dopo una carica completa.

L’OPPO A98 5G introduce anche l’esclusiva tecnologia Battery Health Engine di OPPO, che consente alla batteria di mantenere l’80% della sua capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica. Ciò significa che le prestazioni rimangono vicine alla capacità ottimale fino a quattro anni di utilizzo, se si effettua una media di una carica al giorno. Questa caratteristica si traduce in una maggiore longevità del dispositivo e una migliore esperienza utente nel lungo termine.

Gli amanti della fotografia apprezzeranno le capacità fotografiche dell’OPPO A98 5G. Dotato di una fotocamera AI da 64 MP, una selfie camera da 32 MP, una depth camera da 2 MP e una camera con microlenti da 2 MP, questo smartphone offre una gamma completa di funzioni per liberare la tua creatività fotografica. La modalità Ritratto, l’AI Portrait Retouching, il Selfie HDR, l’AI Color Portrait e molte altre funzioni avanzate ti consentono di catturare immagini straordinarie e di alta qualità in qualsiasi situazione.

L’OPPO A98 5G è disponibile nelle affascinanti colorazioni Dreamy Blue e Cool Black, e può essere acquistato da oggi al prezzo consigliato di 449,99€ presso l’OPPO Store. Nei prossimi giorni, sarà anche disponibile su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.