OPPO presenta oggi in Italia Reno11 F 5G

OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, presenta oggi in Italia OPPO Reno11 F 5G. Caratterizzato da uno stile vivace e accattivante, una Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e un display AMOLED Borderless da 120Hz, rappresenta l’unione perfetta tra un design innovativo ed esperienze smart.

Reno11 F 5G con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, risulta sottile e leggero, garantendo comfort anche durante lunghi periodi di messaggistica, gaming o visione di contenuti.

La colorazione Ocean Blue di Reno11 F 5G, brilla di azzurro e di bianco e vanta il nuovo Magnetic Particle Design di OPPO caratterizzato da onde scintillanti e una finitura vitrea. Nella colorazione Palm Green, Reno11 F 5G svela toni di smeraldo e verde con sottili scintillii ed è realizzato attraverso l’esclusivo processo OPPO Glow, che consiste nell’incisione a livello microscopico di piccoli cristalli scintillanti. Questo processo crea una finitura che non solo risplende, ma appare anche delicata e uniforme al tatto.

Lo schermo AMOLED Borderless 120Hz di Reno11 F 5G emerge per la sua dimensione pari a 6,7″, il bordo ultra sottile di 1,47 mm su entrambi i lati del display crea un’esperienza quasi a schermo intero, con un rapporto schermo-corpo del 93,4% che garantisce una visione immersiva, leader del settore.

La brillantezza dello schermo AMOLED a 10 bit di Reno11 F 5G si distingue per la sua elevata qualità, mostrando oltre 1 miliardo di colori per restituire sfumature naturali. Questi, combinati con una luminosità massima di picco di 1100 nit, assicurano immagini vivide e fedeli. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz consente di scorrere i feed dei social network con facilità e, con un dimming PWM a 2160 Hz al di sotto dei 90 nits, consente di godere di un’esperienza più confortevole per gli occhi.

Grazie alla Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e la registrazione in 4K, Reno11 F 5G è perfetto per l’acquisizione di contenuti. La fotocamera principale permette di catturare immagini ricche di dettagli, mentre la presenza della fotocamera ultra-wide e della fotocamera macro, rendono Reno11 F un device estremamente versatile, in grado di adattarsi e catturare un’ampia varietà di video e immagini.

La protagonista assoluta, però, è la Ultra-Clear Main Camera da 64MP, che garantisce scatti nitidi e dettagliati. Grazie alla modalità Notte di OPPO e all’obbiettivo grandangolare da 25 mm, la fotocamera si rivela un tool multiuso affidabile in qualsiasi condizione di luce. Per i panorami più vasti, la fotocamera ultra-wide da 8MP permette un campo visivo di 112°.

Reno11 F 5G è alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 7050 che offre un’elaborazione a 6nm, permettendo il multitasking, il gaming e la gestione agevole di attività complesse come la registrazione video in 4K.

Con una RAM fino a 8 GB e ulteriori 8 GB disponibili tramite RAM Expansion, il nuovo smartphone può gestire molteplici app senza dover chiudere quelle in background. Inoltre, grazie a 128 GB o 256 GB di memoria integrata e la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite scheda microSD, Reno11 F 5G diventa il compagno di viaggio ideale, con una vasta offerta di film e giochi offline a disposizione.

OPPO Reno11 F 5G sarà disponibile per il pre-ordine esclusivamente su OPPO Store da oggi e fino al 1° aprile al prezzo di 369,99€.