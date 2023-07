OPPO: Reno10 stabilisce nuovi standard nella fotografia ritrattistica

Le foto e i video hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare, e la fotocamera dello smartphone è diventata un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni. Gli utenti di oggi si aspettano prestazioni sempre più elevate dalla fotocamera dei loro dispositivi, desiderando scatti professionali e risultati di qualità eccezionale. In risposta a questa crescente richiesta, OPPO si è dedicata costantemente a offrire soluzioni avanzate e smart per la fotocamera dei suoi smartphone. La nuova serie OPPO Reno10 è un esempio perfetto di questo impegno, stabilendo un nuovo standard per la fotografia di ritratto su smartphone.

Con il lancio della serie Reno10, OPPO ha presentato importanti aggiornamenti per l’intero processo di gestione delle immagini, dalla fase di scatto all’elaborazione e alla visualizzazione delle stesse. Uno degli aspetti fondamentali che influenzano la qualità delle immagini è l’obiettivo della fotocamera, che agisce come ponte tra il sensore della fotocamera e la luce del mondo esterno. OPPO ha introdotto per la prima volta nella storia di Reno un teleobiettivo ritratto 2X indipendente, che rappresenta un significativo passo avanti per migliorare la nitidezza e la qualità delle immagini.

Il cuore di questa innovazione è un ampio sensore da 32 MP, 1/2,74 pollici, che cattura la luce con una maggiore sensibilità al colore. L’obiettivo è dotato di uno zoom ottico 2X con un’ampia apertura f/2.0 e una distanza minima di messa a fuoco di soli 25 cm, consentendo una maggiore libertà di composizione quando si utilizza lo zoom ottico. Con una lunghezza focale equivalente di 47 mm, è possibile ingrandire i paesaggi in lontananza senza compromettere la nitidezza del soggetto in primo piano, consentendo di porre l’attenzione sia sul soggetto che sullo sfondo e creando un effetto di fusione perfetta.

Per chi desidera un ingrandimento aggiuntivo, OPPO Reno10 Pro 5G offre anche uno zoom 5X basato sulla tecnologia In-sensor Zoom di OPPO, che permette agli utenti di avvicinarsi ulteriormente al soggetto senza perdere dettagli.

L’azienda non si è limitata solo all’hardware, ma ha investito anche nella tecnologia di elaborazione delle immagini. La Modalità Ritratto della serie Reno ha subito importanti aggiornamenti su OPPO Reno10 Pro 5G. Utilizzando algoritmi di elaborazione delle immagini all’avanguardia, la Modalità Ritratto offre un effetto di sfocatura bokeh perfezionato, paragonabile a quello delle fotocamere professionali. Gli utenti possono regolare liberamente il diaframma da F1.4 a F16 per personalizzare il livello di sfocatura e la profondità di campo, ottenendo ritratti altamente realistici e di grande impatto visivo.

L’elaborazione del ritratto si è evoluta ulteriormente grazie a una formazione speciale per i ritratti, che migliora la precisione degli algoritmi AI. Ciò consente una migliore rilevazione degli oggetti, dei piccoli movimenti del corpo e delle texture ripetitive, garantendo la separazione precisa del soggetto dallo sfondo e l’ottimizzazione dei bordi nelle immagini basandosi sui dati di profondità.

OPPO ha presentato il progetto “Portrait Expert”, un’iniziativa ambiziosa che coinvolge ritrattisti provenienti da tutto il mondo. Questi esperti condividono la loro preziosa esperienza e background multiculturali con l’azienda, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità dei ritratti sulle serie Reno, inclusa la nuova Reno10. Questa collaborazione permetterà il riconoscimento e la separazione ottimale del soggetto dallo sfondo, la protezione dei tratti del viso e del tono della pelle, oltre all’ottimizzazione delle luci e delle ombre per creare ritratti spettacolari.

Non solo i ritrattisti professionisti, ma anche gli utenti globali di OPPO sono coinvolti nel processo. Con il progetto OPPO Imagine IF Photography, l’azienda raccoglie feedback dagli utenti di tutto il mondo, incoraggiandoli a esplorare nuove possibilità di espressione attraverso la fotografia. Gli Imagine IF Photography Awards 2023 mirano a stimolare la creatività e l’ispirazione tra gli utenti OPPO, spingendoli a superare i limiti dell’immaginazione e a creare scatti senza tempo e di grande impatto.