OPPO Reno11 F 5G disponibile da oggi in Italia

OPPO ha annunciato che a partire da oggi, 2 aprile, fino al 14 aprile, OPPO Reno11 F sarà disponibile all’acquisto su tutti i canali di vendita, da OPPO Store, Amazon fino ai principali rivenditori di prodotti elettronici.

Caratterizzato da uno stile vivace e accattivante, una Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e un display AMOLED Borderless da 120Hz, ha uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g per garantire comfort anche durante lunghi periodi di messaggistica, gaming o visione di contenuti.

Lo schermo AMOLED Borderless 120Hz di OPPO Reno11 F 5G, con una dimensione di 6,7″, offre un’esperienza visiva eccellente. Il bordo ultra sottile di 1,47 mm su entrambi i lati del display crea un’esperienza quasi a schermo intero, con un rapporto schermo-corpo del 93,4%, garantendo una visione immersiva leader del settore. Grazie alla Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e la registrazione in 4K, Reno11 F 5G è perfetto per l’acquisizione di contenuti.

La protagonista assoluta, però, è la Ultra-Clear Main Camera da 64MP, che garantisce scatti nitidi e dettagliati. Grazie alla modalità Notte di OPPO e all’obbiettivo grandangolare da 25 mm, la fotocamera si rivela un tool multiuso affidabile in qualsiasi condizione di luce. Per i panorami più vasti, la fotocamera ultra-wide da 8MP permette un campo visivo di 112°.

Reno11 F 5G è alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 7050 che offre un’elaborazione a 6nm, permettendo il multitasking, il gaming e la gestione agevole di attività complesse come la registrazione video in 4K.

Con una RAM fino a 8 GB e ulteriori 8 GB disponibili tramite RAM Expansion, il nuovo smartphone può gestire molteplici app senza dover chiudere quelle in background. Inoltre, grazie a 128 GB o 256 GB di memoria integrata e la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite scheda microSD, Reno11 F 5G diventa il compagno di viaggio ideale, con una vasta offerta di film e giochi offline a disposizione.

OPPO offre una promozione per coloro che acquisteranno OPPO Reno11 F 5G: ogni cliente avrà la possibilità di usufruire di una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno, semplicemente caricando lo scontrino d’acquisto sulla pagina OPPO promo.

Per coloro che invece opteranno per l’acquisto su OPPO Store sarà disponibile una cover in aggiunta alla sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.