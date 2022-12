OPPO svela la seconda generazione della serie smartphone foldable Find N

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha presentato oggi la seconda generazione della sua serie di smartphone flagship pieghevoli: OPPO Find N2, successore del primo telefono pieghevole dell’azienda, OPPO Find N, e il suo primo smartphone flip, OPPO Find N2 Flip.

OPPO Find N2 è il successore dell’innovativo smartphone pieghevole di OPPO, il Find N, presentato in occasione dell’evento INNO Day dello scorso anno. La versione in pelle nera vegana del nuovo Find N2, con un peso di soli 233 grammi, lo rende lo smartphone pieghevole orizzontale più leggero del settore, persino più leggero di alcuni smartphone flagship tradizionali. Il Find N2 è anche molto sottile, misurando solo 14,6 mm quando è chiuso. Grazie al rapporto del display interno e del display full-size esterno, ereditato dall’originale Find N, il nuovo Find N2 risulta pratico e intuitivo, perfetto per l‘utilizzo quotidiano.

basandosi sulla Flexion Hinge di prima generazione, OPPO ha creato un sistema di cerniere più piccolo, più sottile e più robusto per il Find N2. La Flexion Hinge di seconda generazione adotta materiali leader del settore, tra cui la fibra di carbonio e la lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica, ed è costruita con 100 componenti, 36 in meno rispetto alla generazione precedente. Insieme alle ottimizzazioni del display e della struttura interna, il peso del Find N2 è stato significativamente ridotto di 42 g rispetto al Find N originale ma senza comprometterne la qualità.

La struttura migliorata della cerniera Flexion Hinge di seconda generazione offre anche una piega meno visibile rispetto al precedente Find N. La piega lungo il centro dello schermo interno del Find N2 è stata ridotta del 67% per garantire ai propri utenti un’esperienza di lavoro e intrattenimento più coinvolgente. Infine, grazie alla cerniera migliorata, il Find N2 non presenta alcuna fessura quando il dispositivo è chiuso.

La fibra di carbonio è stata incorporata anche nel display interno del Find N2, riducendo ulteriormente il peso e rendendolo ancora più resistente. Secondo i test di laboratorio del TUV, il Find N2 può essere piegato fino a 400.000 volte senza comprometterne le prestazioni.

Il display interno da 7,1 pollici può raggiungere i 1550 nits di luminosità massima ed è dotato di una pellicola antiriflesso per migliorare la visibilità all’aperto garantendo così un’esperienza immersiva su grande schermo. Il display esterno da 5,54 pollici invece, raggiunge i 1350 nit di luminosità massima e, grazie alla cerniera Flexion Hinge di seconda generazione, la cornice è stata ridotta del 47% rispetto al Find N originale.

È dotato di una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890, una fotocamera ultra-wide da 48MP utilizzabile anche come macro e una fotocamera tele RGBW 2x da 32MP che garantisce la riduzione del rumore migliorando ritratti e zoom.

Prezzi, disponibilità e ulteriori dettagli sulla versione globale del Find N2 Flip saranno disponibili in seguito.