OPSOBJECTS presenta i nuovi jewels per cambiare look ogni giorno

OPSOBJECTS è una factory creativa che ha rivoluzionato lo stile: arte, moda e design si incontrano per dar vita a un linguaggio libero e contemporaneo. Stagione dopo stagione, le linee di gioielli e orologeria si arricchiscono di moltissime nuove proposte che consentono a chiunque di esprimere la propria personalità e di cambiare look ogni giorno. Le collezioni diventano sempre più preziose e il metallo proposto in silver, in gold e nell’affascinate rose gold è protagonista assoluto.

PRECIOUS

Piccoli charms geometrici accesi da cristalli bianchi o colorati pendono dalle sottilissime catenine dei bracciali e dei collier della collezione PRECIOUS, per dar vita a delicati gioielli dal fascino esoterico. Sono amuleti tintinnanti che ricordano le forme stilizzate dei geroglifici dell’antico Egitto oppure richiamano gli stilemi dell’art Nouveau. In silver, gold o rosé gold, i nuovi gioielli OPSOBJECTS si abbiano in un libero gioco di contrasti come vuole la moda.

GLITTER CHAIN

Spirito rock e romanticismo si incontrano nella collezione di bracciali GLITTER CHAIN. Una catena silver a maglia grossa richiama lo stile metal per addolcirsi al centro con un prezioso simbolo portafortuna firmato OPSOBJECTS. Un cuore, una stella, una farfalla o un quadrifoglio in rosé gold tempestato di bagliori custodisce un messaggio speciale da portare sempre con sé.

PEARL COIN

È impossibile resistere alle sfumature iridescenti della madreperla. E se il bon ton bandisce la combinazione di perle e look casual, OPSOBJECTS rivoluziona le tradizioni dello stile con la collezione PEARL COIN. La bellezza opalescente del più tradizionale dei preziosi è riprodotta in un ciondolo posto al centro dei collier o dei bracciali e abbinata a un cuore o a una stella luminescente, la cui forma viene riprodotta in versione mini lungo tutta la catena. Da scegliere in silver o rosé gold e da indossare anche in pendant.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0