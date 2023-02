Original Marines: al via la campagna pubblicitaria Spring Summer 2023

Prosegue la strategia di comunicazione Original Marines che esalta e sottolinea con la presentazione della nuova campagna pubblicitaria Spring Summer 2023 la relazione tra il brand e l’Italia.

Autenticità, bellezza, spontaneità e un immancabile tocco ̀di ironia sono gli elementi alla base della nuova campagna di Original Marines ideata in collaborazione con Arkage.

L’insight e l’idea creativa si dichiarano attraverso “Italian Essence”, l’invito del brand a lasciarsi emozionare dalla vita, dalla bellezza e dall’amore per il nostro Paese. Gli outfit, da 0 a 14 anni, proposti dalla nuova collezione Spring Summer 2023, prendono vita in uno scenario che ne esalta i colori, le forme e lo stile: l’isola di Pantelleria. Scattata da Luca Zordan, la nuova campagna attraverso gli sguardi e le azioni dei bambini e delle bambine rivela la vocazione del brand: proporre look fashion pervasi da uno stile cosmopolita, vivace e disinvolto capace di rileggere i codici distintivi del kidswear. Una collezione che interpreta ogni momento della quotidianità, dalle occasioni più eleganti, ai momenti più leisure. #ItalianEssence #NewCampaign #SpringSummer2023.

“Un progetto di comunicazione che mette in luce in modo spontaneo il carattere distintivo del nostro brand e la versatilità che contraddistingue le nostre proposte perfettamente abbinate alle diverse occasioni e ai differenti contesti – ha dichiarato Rocco Rella Marketing, E-Commerce & International Sales Director di Original Marines – ‘Italian Essence’, ambientata in un incantevole scenario del Mediterraneo, è un omaggio alla bellezza del nostro Paese che sottolinea il dialogo costante con Original Marines. Un concetto semplice, ma contemporaneamente un passo avanti che conferma la capacità di innovarsi per raccontare l’ampia offerta di proposte, la qualità, i suggerimenti del nostro stile, ma soprattutto ciò che i capi sono in grado di generare: la fiducia in sé stessi”.