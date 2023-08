Original Marines celebra il 100° anniversario Disney

Le celebrazioni dei 100 anni di magia Disney hanno preso vita in una vivace collezione di moda per bambini firmata Original Marines per la stagione autunno-inverno 2023/2024. Stampe iper colorate e motivi grafici hanno trasformato capi e accessori in pezzi dedicati ai personaggi più amati dell’universo Disney.

Da bambini di 3 mesi fino a 12 anni, questa collezione offre una vasta gamma di proposte invernali per far rivivere l’allegria intramontabile dei personaggi di Walt Disney. Original Marines ha reinterpretato in chiave contemporanea le iconografie riconoscibili di Disney, dando vita a una moda che incanta sia i più giovani che i genitori.

Le bambine saranno sicuramente felici di indossare abiti ispirati a Minnie Mouse, con patch, ricami e stampe allover. Minnie è diventata una vera icona di stile con le tonalità più trendy della prossima stagione. I capi dedicati a Minnie catturano perfettamente la sua eleganza senza tempo, trasformandola in un’icona di moda per le più giovani. Inoltre, il personaggio di Daisy Duck è stato reinventato in chiave street art, dando un tocco di vivacità alle proposte femminili della collezione.

Ma la collezione non dimentica i piccoli maschietti. Mickey Mouse, l’adorato topo Disney, è al centro della moda per ragazzi di Original Marines. Le grafiche e i pattern inaspettati donano un tocco di originalità alle proposte d’ispirazione college. È impossibile non sorridere di fronte ai capi dedicati a Mickey, e il suo amico fidato, Pluto, si unisce alla festa con il suo carisma unico.