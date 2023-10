Original Marines celebra Spiderman con la nuova collezione F/W 23-24

Per tutti gli appassionati dell’universo Marvel Comics e, in particolare, del supereroe Spiderman, Original Marines ha preparato una sorpresa speciale per la stagione autunno-inverno 2023/2024. Questa nota marca di abbigliamento ha dedicato una capsula speciale, disponibile sia nei negozi fisici che online sul sito Original Marines, per celebrare uno dei personaggi più amati di sempre.

Gli outfit proposti sono semplicemente irresistibili, pensati per bambini dai 3 mesi ai 14 anni, e sono caratterizzati da stampe vivaci e accostamenti di colori che rispecchiano perfettamente l’autentico DNA del brand Original Marines.

Per i piccoli maschietti, dai 3 ai 36 mesi, Original Marines ha creato dei look confortevoli con un tocco di street style, personalizzati con stampe fluorescenti che reinterpretano il famoso personaggio di Spiderman in una versione baby. Tra le proposte più interessanti ci sono la felpa con cappuccio, la t-shirt e i jogger realizzati in morbido cotone, garantendo comfort e stile per i più piccoli.

Ma la collezione non si ferma qui; per i ragazzi dai 3 ai 14 anni, Spiderman riceve un’interpretazione adolescenziale con t-shirt, jogger, felpe e tute, tutte caratterizzate da una texture di fondo che predilige i toni del panna, blu, rosso e bluette. Questi capi d’abbigliamento offrono un look alla moda che riflette il gusto dei giovani fan di Spiderman.

La collaborazione tra Original Marines e Marvel Comics è una vera festa per tutti i fan di Spiderman e non solo. Questa collezione non solo celebra l’iconico supereroe, ma offre anche l’opportunità ai bambini di indossare il loro personaggio preferito ogni giorno.