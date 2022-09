Original Marines e MSC lanciano #InCrocieraConINonni

Una nuova iniziativa per Original Marines che conferma la sensibilità, l’attenzione e la vicinanza del brand alle famiglie.

Original Marines ha scelto di festeggiare i nonni in occasione della giornata a loro dedicata, con un’iniziativa speciale. Sul profilo social Instagram di Original Marines, dal 2 all’8 ottobre, tutti gli utenti sono invitati a partecipare al concorso #InCrocieraConINonni e avranno la possibilità di vincere una fantastica crociera MSC per 3 persone, scegliendo tra le più belle destinazioni al mondo come le calde isole greche, i paesaggi mozzafiato dei fiordi Norvegesi o il lusso di Dubai, con un trattamento all inclusive.

Per partecipare basterà andare sul profilo IG @originalmarines e seguire le indicazioni:

Scattare una foto nonni e nipoti;

Condividere la foto su Instagram con #InCrocieraConINonni e tag @originalmarines;

Visitare il link in bio e registrarsi al form.

“Questa nuova iniziativa che abbiamo scelto di realizzare con MSC – commenta Rocco Rella, International Sales, Marketing & E-commerce Director di Original Marines – ci permette di sottolineare i valori in cui crediamo e la nostra vicinanza alle famiglie che seguiamo e accompagniamo quotidianamente da quasi 40 anni. Un’iniziativa che, mixando divertimento, amore e un po’ di magia ha l’obiettivo di sottolineare il legame tra le nuove generazioni e una figura familiare estremamente importante: i nonni”.

L’iniziativa #InCrocieraConINonni sarà comunicata attraverso il profilo IG Original Marines, una landing page dedicata e attività di comunicazione digital.