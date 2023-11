Original Marines incontra la magia Disney

Original Marines ha fuso in modo impeccabile la propria estetica caratteristica con l’incantevole mondo Disney. Il culmine di questa magica collaborazione è la tanto attesa collezione “Wish”, pronta ad illuminare il grande schermo il prossimo 21 dicembre.

Realizzata con attenzione meticolosa ai dettagli, la capsule intreccia senza sforzo l’atmosfera del prossimo film d’animazione con la magia avvincente incarnata dai suoi protagonisti, Asha e Star. Questi design whimsical sono accuratamente curati per risuonare con la sensibilità della moda delle ragazze dai 3 ai 12 anni, trasformando i loro guardaroba in un campo di gioco dell’immaginazione.

La luminosa sognatrice Asha e la piccola sfera di energia senza confini, Star, donano la loro essenza a magliette a maniche lunghe adornate da stampe scintillanti. La collezione include anche un delizioso ensemble composto da una felpa con cappuccio in pile abbinata a leggings con stampa all-over e dettagli scintillanti.

Questa capsule oltrepassa i confini tra fantasia e realtà, infondendo nelle vite quotidiane delle giovani ragazze l’incantevole essenza di “Wish”. Si presenta come il regalo perfetto per ogni piccola che nutre un profondo amore per l’affascinante mondo Disney.

Original Marines ha reso questi affascinanti capi accessibili attraverso i suoi negozi fisici e la comodità degli acquisti online tramite l’e-shop del marchio. La collezione di capsule è pronta a trasportare i cuori giovani nel magico regno di “Wish”, rendendo ogni giorno una nuova avventura colma della magia Disney.

Mentre si avvicina la stagione delle festività, la collaborazione tra Original Marines e Disney promette di essere un faro di gioia, offrendo ai genitori e a chi fa regali l’opportunità di avvolgere lo spirito di “Wish” in un pacchetto sfavillante per i giovani sognatori della loro vita. Questa collezione non solo rappresenta una fusione di due marchi iconici, ma serve anche come promemoria che, con un tocco di immaginazione, il quotidiano può trasformarsi in qualcosa di veramente straordinario.