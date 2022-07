Original Marines: Mickey e Minnie sono i protagonisti della capsule Fall Winter 2022/23

Original Marines firma per la collezione Fall Winter 2022/2023 la nuova capsule Disney dedicata ai babies da 3 a 36 mesi, con protagonisti i mitici personaggi Mickey e Minnie. Un funny shopping di stile perché un pizzico di ironia rende tutto più speciale.

Gli outfit, day by day per iniziare la giornata con la giusta dose di brio, proposti per la capsule Disney sono mixabili con tutti i capi della collezione Fall Winter 2022/23.

Per il baby boy la palette colore predilige i toni del bianco, rosso e blu con interventi di bluette e giallo per insoliti contrasti. D’ispirazione college, gli outfit comprendono jogger, jeans, t-shirt, camicie, felpe zippate o girocollo, cardigan, tute, salopette e jacket in denim. Le proposte sono personalizzate da Topolino interpretato in stile Original Marines.

Per la baby girl il mood è vivace, divertente e dinamico. Bianco, rosso e blu, interrotti da verde e bluette, sono i toni prescelti per le proposte in tessuti morbidi e confortevoli.

Topolino e Minnie contaminano con grafiche colorate felpe zippate o girocollo, t-shirt, leggings, pants e gonna-salopette in denim, gonne, tute e minidress.