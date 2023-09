Original Marines presenta la Capsule Collection Peanuts F/W 23-24:

Snoopy, Lucy e Woodstock, tre nomi iconici che hanno incantato generazioni intere, tornano a far parte del guardaroba dei più piccoli grazie alla Capsule Collection firmata Original Marines per la stagione Autunno/Inverno 2023/24. Questa collezione speciale è dedicata ai bambini dai 3 mesi ai 14 anni, offrendo una vasta gamma di capi di abbigliamento per soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Per le piccole fashioniste, Original Marines propone una serie di capi accattivanti che sicuramente cattureranno la loro immaginazione. Felpe, leggings e t-shirt sono impreziositi da paillettes e stampe all-over, perfetti per aggiungere un tocco di brillantezza e divertimento ai guardaroba delle bambine. Questi capi possono essere facilmente abbinati a pantaloni in cotone comodi o a jeans in stile cargo con ricami, creando look versatili adatti a qualsiasi occasione.

Ciò che rende irresistibile questa capsule è la ricca palette di colori che spazia dall’acceso verde smeraldo al caldo glicine, il tutto arricchito da interventi di argento, bianco e nero. Questi colori vibranti e giocosi permettono alle bambine di esprimere la loro personalità attraverso la moda.

Ma la Capsule Collection Peanuts non dimentica i piccoli uomini alla moda. Per i baby boy, Original Marines propone felpe in cotone e gym trousers, ideali per un outfit attivo e alla moda. I toni accesi dell’arancione e del giallo si mescolano alle nuance più neutre del grigio, del bianco e del nero, creando look energici e avvolgenti. Questi capi sono progettati per garantire comfort e stile per i bambini in movimento.

La collezione comprende anche proposte nightwear per le ragazze e le più piccole babygirl. Questi capi sono perfetti per le dolci notti in compagnia dei Peanuts. Pigiama e abiti da notte presentano design adorabili e confortevoli tessuti che renderanno il riposo notturno un’esperienza ancora più speciale.

La Capsule Collection Peanuts sarà disponibile a partire da settembre presso tutti i negozi Original Marines e sull’e-shop del brand.