Original Marines presenta Original Surprise

Siamo vicini alle festività pasquali, ma quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non potremo partire, fare pranzi all’aperto o scampagnate con amici. E allora, come occupare il tempo restando a casa? Ci ha pensato anche Original Marines che ha lanciato “Original Surprise”. L’iniziativa, on air sul sito ufficiale del brand dal 2 al 13 aprile, rientra nel più ampio progetto che prevede una serie di iniziative online per tutta la famiglia, per giocare insieme, per imparare e per creare rimanendo a casa: #OriginalAtHome.

Il marchio d’abbigliamento per ragazzi, a conferma dell’attenzione e della vicinanza alle famiglie, con Original Surprise dedica un’ulteriore attività on line da fare a casa proponendo nell’ambito delle festività pasquali uova super cool che aspettano di essere scoperte. In particolare l’attività, in perfetta sinergia con la campagna pubblicitaria Spring Summer 2020, ha creato quattro diverse tipologie di uova vestite con grafiche e fantasie animalier – giraffa, zebra, tigre e pavone – che rievocano gli animali protagonisti insieme ai bambini della campagna. Ogni fantasia animalier possiede e rivela in modo giocoso una scontistica diversa.

“Creatività, energia positiva e stile giocoso rappresentano l’essenza di Original Marines – ha dichiarato Rocco Rella, Marketing and e-commerce Director Original Marines –. In questo periodo particolarmente difficile, proviamo un grande senso di responsabilità nel voler celebrare valori e infondere un senso di spensieratezza. Crediamo che ora più che mai sia importante essere flessibili, recettivi e vicini alle famiglie. Con questo obiettivo abbiamo deciso di portare il nostro contributo positivo ideando e creando sotto il cappello #OriginalAtHome iniziative di intrattenimento social rivolte alle famiglie in stile Original Marines con un palinsesto ricco di contenuti per rimanere connessi, aperti, sociali senza perdere l’entusiasmo.