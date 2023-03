Original Marines: un guardaroba di stile per le occasioni speciali

Il mondo Original Marines per la prossima stagione Spring Summer 2023 rivela uno stile creativo vivace, talvolta ironico, che anima con grafiche ricercate i nuovi outfit per esprimere e confermare lo spirito innovativo, audace e disinvolto, capace di rileggere i codici distintivi del kidswear. Original Marines propone outfit comfort chic, versatili, essentials di stile e di carattere.

Atmosfere che rimandano a sport elitari nelle proposte baby boy Sport Club Special Day. Un perfetto mix and match tra blazer destrutturati e pantaloni in tessuti freschissimi: canvas in lino, piquet double face e piacevoli tessuti al tatto per raffinate t-shirt. Bianco, grigio perla e tocchi di nocciola le tonalità prescelte per il tema. Fantasie di macrorighe e di quadri nelle nuances del grigio conferiscono un’immediata eleganza. Grafiche sport, ricami, patches e illustrazioni minimal illuminano le proposte.

Spirito metropolitano e contemporaneo per il tema boy The Capri Special Day. Completi formali in interlock e twill composti da blazer destrutturati abbinati a polo classiche, t-shirt, camicie bianche o con fantasie tropicali e comodi pants anche in versione bermuda. Bianco, beige, azzurro e blu, i toni prescelti per le proposte raffinate, dai tessuti ricercati.

Uno stile inconfondibile e trasversale per il tema dedicato alle occasioni speciali baby girl Wanna Be My Bff Special Day. Il rosso deciso e brillante è il colore principe del tema abbinato al bianco ottico e con dettagli a contrasto, per non passare inosservati. Fantasie di righe, fiori e cuori arricchiti da strass, paillettes, nastri e rouches personalizzano in capi del tema. Mini cocktail dress, gonne, t-shirt, coprispalle, knit jacket e giubbini in denim con dettagli unici compongono i look.

Nuances femminili per eccellenza, come il rosa e il fuxia abbinate al panna con accenti gold, illuminano le proposte girl Special Day dalla cifra stilistica romantico-contemporanea. Fantasie floreali pervadono i capi del tema. T-shirt con applicazioni di perle e tulle, maniche dai volumi over, abiti in tulle, tute, pants in raso leggero per look eleganti e raffinati. Must have del tema: jacket rosa con ricami da abbinare agli abiti in tulle rosa e in popeline fuxia monospalla, per look amazing.