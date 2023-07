Original Marines: una capsule collection dedicata a Barbie

Original Marines presenta la nuova collezione Fall Winter 2023/24 dedicata alle ragazze, e questa volta si ispira all’iconica Barbie, la famosa fashion doll che da decenni ha affascinato generazioni di bambine in tutto il mondo. La capsule Barbie propone uno stile streetstyle e da passerella che promette di essere la tendenza più pop del 2023, con look virali e indiscutibilmente cool.

I colori protagonisti della collezione sono il rosa fluo, il bubblegum e il fucsia, che sono abilmente mixati con il bianco e il nero per creare outfit unici ed eleganti. Le splendide t-shirts, felpe con paillettes, minigonne in tulle e leggings, tutti decorati con la stampa dell’iconica bambola e logo all over, fanno parte di questa straordinaria capsule firmata Original Marines.

Il rosa, colore simbolo dell’universo Barbie, è reinterpretato in chiave contemporanea e accattivante, rendendo ogni capo di abbigliamento un’esplosione di stile e originalità. La collezione mira a offrire una vasta gamma di opzioni alle ragazze che vogliono essere audaci, glamour e sicure di sé.

La scelta di Barbie come ispirazione per la collezione è un omaggio alla sua influenza nel mondo della moda e al suo ruolo di icona di stile. Da decenni, Barbie ha incarnato il concetto di eleganza, bellezza e moda, e ora, grazie a Original Marines, quest’aura glamour è accessibile a tutte le giovani fashioniste in erba.