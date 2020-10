Out Of Electra, la maschera intelligente per lo sci

Out Of, azienda innovativa italiana che opera nel campo dell’ottica sportiva, ha presentato Electra, la prima maschera smart per sciare senza batteria che adatta la luminosità della lente alla luce ambientale in pochi centesimi di secondo.

Electra è composta da una piccola cella fotovoltaica che alimenta un’ elettronica proprietaria ed uno speciale film LCD. Il chip lavora in continuazione per modulare la luminosità del film LCD in base alle condizioni di luce.

La luce esterna, infatti, alimenta la cella fotovoltaica che produce energia. L’energia prodotta alimenta l’elettronica e gli “comunica” la quantità di luce presente. In pieno sole la lente si scurisce al massimo, arrivando ad avere una trasmissione di circa il 18% (S3).

Con un’ illuminazione anche venti volte inferiore, l’occhio cercherà di adattarsi, ma ci metterà una decina di secondi, tempo in cui si possono percorrere anche 200 metri senza vedere correttamente la forma del terreno. Electra invece raggiunge una luminosità adeguata alle nuove condizioni in alcuni centesimi di secondo, risparmiando all’ occhio l’ affaticamento e permettendo di vedere i metri immediatamente successivi al cambio di luce.

Fabbricata in silicone con una texture progressiva sull’interno del cinturino, è provvista di lente cilindrica che garantisce una protezione UV al 100% e un campo visivo di 215° orizzontali. Nonostante la lente doppia antiappannamento, il peso è di 127g, solo 5 grammi in più di una maschera normale.

Electra è in vendita a un prezzo di 429 euro.