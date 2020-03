Outward e Pathfinder: Kingmaker superano il milione di unità vendute

Koch Media è lieta di annunciare che il recente cRPGS acclamato dalla critica, OUTWARD, l’innovativo gioco esplorativo di esplorazione cooperativa di Nine Dots Studio, insieme a Pathfinder: Kingmaker, lo stimolante cRPG classico isometrico basato sul franchising Pathfinder di Paizo Publishing di OWLCAT Studios, hanno venduto insieme oltre 1,2 milioni di copie in tutto il mondo.

“Stiamo riscontrando sempre più interesse e popolarità da parte del pubblico sia nei classici cRPG che in ulteriori interpretazioni innovative del genere. Molti giocatori oggi vogliono immergersi nella storia e avere la possibilità di costruire legami emotivi con i loro personaggi – i giochi di ruolo sono forse il metodo migliore per offrire queste esperienze. Outward, con la sua esperienza unica di couch-coop e Pathfinder: Kingmaker con la sua classica visione isometrica, offrono al pubblico mondi fantastici e uno stile di gioco accessibile e molto divertente.” ha affermato Mario Gerhold, Int. Marketing Director presso Koch Media

Per coloro che non hanno avuto la possibilità di giocare a uno di questi avvincenti giochi di ruolo, non c’è momento migliore: due grandi giochi di ruolo – Outward e Pathfinder: Kingmaker – sono entrambi in vendita con un sconto fino al 60%.

