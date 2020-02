Overwatch, disponibile la sfida del martedì grasso di Ashe e la modalità sperimentale

Goditi i piccoli piaceri della vita con la Sfida Martedì Grasso di Ashe, ora disponibile su Overwatch per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch!

Da adesso fino al 9 marzo, i giocatori potranno godersi la festa e ottenere sei spray, due icone e il modello epico Martedì Grasso per Ashe (e B.O.B.) per un totale di nove nuove ricompense.

Inoltra, la Modalità sperimentale è disponibile su tutte le piattaforme. Leggi qui sotto per i dettagli.

Sfida Martedì Grasso di Ashe: gioca e ottieni

Vincendo in Partita rapida, Partita competitiva o Arcade otterrai nuove icone, un nuovo spray e un nuovo modello epico:

Vinci 3 partite | 2 icone

Vinci 6 partite | 1 nuovo spray

Vinci 9 partite | Modello epico Martedì Grasso per Ashe (e B.O.B.)

Sfida Martedì Grasso di Ashe: guarda e ottieni

Guarda gli streamer di Twitch prima, durante o dopo i match per sbloccare altri oggetti cosmetici di Ashe e B.O.B.. Fino al 9 marzo, sintonizzandoti sui canali degli streamer partecipanti potrai ottenere fino a cinque spray della sfida Martedì Grasso di Ashe!

Guarda per 2 ore | 1 nuovo spray

Guarda per 4 ore | 2 nuovi spray

Guarda per 6 ore | 2 nuovi spray

Modalità sperimentale

La Modalità sperimentale permette al team di Overwatch di testare i cambiamenti più importanti alla dinamica di gioco, in modo simile a come gli aggiornamenti ai contenuti vengono testati sul Reame Pubblico di Prova (PTR), con la differenza che ora vengono provati sul gioco live per PC e console. A differenza del PTR, i progressi ottenuti nella Modalità sperimentale vengono mantenuti sul tuo account. La pubblicazione nelle altre modalità di gioco dei contenuti implementati della Modalità sperimentale non è garantita.

Il primo test della Modalità sperimentale sarà incentrato su Triplo eroe d’attacco, che imposterà i ruoli di base di una formazione a un tank, tre eroi d’attacco e due di supporto. I giocatori potranno provare “Triplo eroe d’attacco” per un periodo di tempo limitato.

