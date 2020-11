PAC-MAN Mega Tunnel Battle: lo storico arcade adeso su Stadia (Il video)

Quarant’anni sono sempre un bel traguardo. E per celebrare l’importante traguardo raggiunto dal più vorace dei cerchi gialli, BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia il lancio di PAC-MAN Mega Tunnel Battle in esclusiva su Stadia: sessantaquattro giocatori connessi simultaneamente in rete devono affrontarsi in una partita a PAC-MAN con lo scopo di rimanere gli unici in gara.

PAC-MAN, PAC-MAN Mega Tunnel Battle sfrutta la piattaforma di gioco cloud di Google per creare il più grande gioco multiplayer di PAC-MAN mai sviluppato, consentendo a un massimo di 64 giocatori di giocare insieme.

Distribuiti su una rete interconnessa di labirinti di PAC-MAN, ogni giocatore dovrà battere in astuzia e sopravvivere alla concorrenza per diventare l’ultimo PAC-MAN rimasto in questa interpretazione unica del genere battle royale, giocabile su PC, portatili, tablet, telefoni e TV tramite Stadia. Oltre ad essere il più grande di sempre, PAC-MAN Mega Tunnel Battle introduce nuovi power-up in grado di cambiare l’esito della battaglia, elementi cosmetici sbloccabili per personalizzare PAC-MAN e una modalità Spettatore, che consente al pubblico di diventare una parte importante della partita.