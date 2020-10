PAC-MAN Mega Tunnel Battle, lo storico arcade sbarca su Stadia

Il celebre editore e sviluppatore di videogiochi BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi PAC-MAN Mega Tunnel Battle, che sarà disponibile in esclusiva su Stadia dal 17 novembre 2020.

Creato per celebrare il 40° anniversario di PAC-MAN, PAC-MAN Mega Tunnel Battle sfrutta la piattaforma di gioco cloud di Google per creare il più grande gioco multiplayer di PAC-MAN mai sviluppato, consentendo fino a 64 giocatori di giocare insieme.

Distribuiti su una rete interconnessa di labirinti di PAC-MAN, ogni giocatore dovrà battere in astuzia e sopravvivere alla concorrenza per diventare l’ultimo PAC-MAN rimasto in questa interpretazione unica del genere battle royale, giocabile su PC, portatili, tablet, telefoni e TV tramite Stadia. Oltre ad essere il più grande di sempre, PAC-MAN Mega Tunnel Battle introduce nuovi power-up in grado di cambiare l’esito della battaglia, elementi cosmetici sbloccabili per personalizzare PAC-MAN e una modalità Spettatore, che consente al pubblico di diventare una parte importante della partita.

“Quest’anno PAC-MAN sta celebrando un traguardo molto importante, il suo 40° anniversario. 40 anni di innovazione sempre al passo con i progressi compiuti nella tecnologia e nei videogiochi, restando però fedele alle proprie radici e al divertimento originale sin dalla sua prima uscita nelle sale giochi”, ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President of Marketing, Digital and Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Per il 40esimo anniversario del brand PAC-MAN, il team del BANDAI NAMCO Entertainment Store ha creato una mistery box composta da diversi prodotti Pac-Man. Ci sono solo 700 unità in Europa e non verrà prodotta una seconda volta.