Padel: Wilson e Padel Galis insieme per costruire nuovi campi

Wilson Sporting Goods Co. e Padel Galis a partire da quest’anno, hanno collaborato per la realizzazione di campi da padel in tutto il mondo. La partnership a lungo termine includerà l’inaugurazione dei “Wilson Courts” in luoghi chiave, con particolare

attenzione agli Stati Uniti, nonché all’Europa e agli Emirati Arabi Uniti.

“Lo sport del padel è una priorità per Wilson mentre cerchiamo di ampliare il nostro reach a livello internazionale”, afferma Ignacio Cabrera, Global Business Director di Wilson Padel. “Siamo entusiasti di collaborare con Padel Galis per rendere lo sport del padel più accessibile ai giocatori appassionati e agli atleti professionisti allo stesso modo”.

“Questa partnership con il brand Wilson ci consentirà di affermare la nostra azienda come leader mondiale nella realizzazione e installazione di campi da padel, e oltre a promuovere la nostra mission condivisa, di rendere lo sport del padel uno degli elementi di trasformazione della società”, ha affermato Francisco Pérez Galisteo, CEO di Padel Galis. “Come Wilson, vogliamo rendere il

padel uno sport globale riconosciuto in tutto il mondo con un incremento di giocatori professionisti, spettatori e potenziale olimpico”.