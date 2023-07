Pagani Automobili ritorna al Goodwood Festival of Speed con Utopia e Huayra R

Dal 13 al 16 luglio, Pagani Automobili farà il suo atteso ritorno al Goodwood Festival of Speed, uno dei più famosi e attesi eventi nel mondo dei motori. Situato nella pittoresca Contea del West Sussex, il festival riunisce centinaia di migliaia di appassionati.

Quest’anno, Pagani Automobili presenterà due esemplari di Utopia e due di Huayra R. Inquadrato dallo splendido paesaggio della campagna inglese, lo stand esclusivo di Pagani permetterà ai visitatori di ammirare queste hypercar, entrambe caratterizzate dalla loro livrea in fibra di carbonio a vista. Nel Supercar Paddock, Utopia e Huayra R saranno pronte ad affrontare la famosa “hill climb”, una entusiasmante gara in salita che ogni anno attira veicoli di ogni genere.

Utopia – Un’idea automobilistica visionaria

L’affascinante Utopia, con una finitura in fibra di carbonio denominata “Dark Amber”, catturerà sicuramente l’attenzione dei visitatori dello stand Pagani. Questa particolare finitura è il risultato della combinazione del distintivo colore Black Mamba con piccole sfumature di “glitter” ambrati. Lo stesso senso di esclusività trovato nel design esterno si estende all’interno, dove i sedili sono rivestiti in Nabuk Sabbia e Pelle Grecale, con una speciale trama intrecciata nella sezione centrale. A completare la silhouette ci sono le quattro uscite di scarico in titanio, un tratto distintivo dell’atelier modenese, che enfatizzano il suono prodotto dal motore AMG Pagani V12 biturbo appositamente sviluppato, in grado di erogare impressionanti 864 cavalli di potenza e 1100 Nm di coppia.

Huayra R – L’hypercar da pista

Ritorna a Goodwood la Huayra R, un’hypercar nata nel 2021 con l’unico obiettivo di offrire prestazioni senza compromessi. Ispirata al fascino senza tempo delle auto da Le Mans e dei campionati del mondo Sport Prototipi degli anni ’60 e ’70, questa vettura unisce il massimo livello di ingegneria automobilistica e competenze aerodinamiche a una sensibilità estetica senza precedenti.

L’esemplare esposto nello stand Pagani permetterà al grande pubblico di apprezzare da vicino questa creazione, che rappresenta la quintessenza delle prestazioni, della tecnologia e dell’arte applicate a una vettura da pista. Per vivere il fascino della guida estrema al volante di Huayra R e Zonda R, è stato creato il programma Arte In Pista, che offre un calendario ricco di emozionanti giornate in pista presso alcuni dei circuiti più famosi al mondo, con il supporto del Team Pagani e piloti professionisti.

La seconda Huayra R presente al Goodwood Festival of Speed si esibirà nella “hill climb”, grazie al rombo del motore Pagani V12-R aspirato da 6 litri, progettato in collaborazione con HWA, che eroga 850 cavalli a 8250 giri/min, abbinato a un cambio sequenziale a sei rapporti e innesti frontali. La colonna sonora di questa vettura da pista è pura emozione, grazie al design unico dei collettori e dei quattro distintivi terminali di scarico, che permettono al V12-R di “cantare” come una monoposto di Formula 1 del passato. Un suono così coinvolgente che nel 2022 è stato insignito del titolo di “Miglior Rumore dell’Anno” dalla BBC TopGear.