Pagani festeggia i 25 anni ad “Auto e moto d’epoca”

Pagani Automobili è lieta di annunciare la sua partecipazione ad Auto e Moto d’Epoca, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale dedicato al motorismo storico, in programma a Bologna dal 26 al 29 ottobre.

Ad Auto e Moto d’Epoca, Pagani Automobili sarà presente con due aree espositive: una dedicata al 25° Anniversario, impreziosita dalle iconiche Zonda C12 (1999) e Huayra Coupé (2011), l’altra invece riservata all’Horacio Pagani Museo con protagonista Huayra Codalunga (2022), autentico tributo ai carrozzieri italiani e alle auto da corsa degli anni 60.

Il primo stand allestito ad Auto e Moto d’Epoca ripercorre i momenti salienti del quarto di secolo di Pagani Automobili, con l’esposizione di due icone della sua storia: Zonda C12 e Huayra Coupé. La prima è la leggendaria vettura che debuttò il 9 marzo 1999 al Salone di Ginevra, accolta da subito come elemento di rottura nel panorama automobilistico dell’epoca, tanto da meritare la coniazione ad hoc del termine Hypercar. Una vettura sotto alcuni punti di vista futuristica e rivoluzionaria, con il suo parabrezza curvo e profondo e l’abitacolo rivolto in avanti come quello di un cacciabombardiere, concepita per emozionare fin dal primo istante. La Zonda è stata realizzata in 140 esemplari stradali, ognuno creato come un abito attorno ai gusti del proprio cliente. L’estrema esclusività ha permesso a queste vetture di aumentare notevolmente il proprio iniziale valore di acquisto, rivelandosi perciò ottimi investimenti per coloro che ci hanno creduto.

Sotto i riflettori anche Huayra Coupé, il secondo modello della casa di San Cesario nato dodici anni dopo la Zonda.

In risalto, nel secondo stand, il rapporto essenziale tra passato e presente del brand. Adiacente all’Atelier di produzione, infatti, il sito museale ripercorre tutte le tappe del designer italo-argentino: dagli anni in Argentina all’arrivo in Lamborghini, dalla fondazione di Modena Design a quella di Pagani Automobili nel 1998. Qui sono esposti i primissimi esemplari di Zonda, le iconiche Zonda Cinque, Zonda HP Barchetta Revo e Huayra.