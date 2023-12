Pagani festeggia i 25 anni in Medio Oriente

Si celebrano oggi i festeggiamenti per il 25° anniversario di Pagani Automobili presso il lussuoso Bulgari Resort di Dubai, con la partecipazione di numerosi clienti e rappresentanti della stampa locale e internazionale. Un passo significativo nel percorso celebrativo del 25° anniversario di Pagani, caratterizzato da una serie di eventi internazionali dedicati a coloro che fin dall’inizio hanno creduto nel progetto di Horacio Pagani.

La protagonista assoluta di questa celebrazione è la Utopia, la vettura che segna il terzo capitolo nella storia del marchio e fa il suo debutto nella regione del Medio Oriente e Africa. Caratterizzata da un design semplice e senza tempo, la nuova Hypercar incarna un’idea automobilistica visionaria e contraria alle tendenze attuali. Ispirata al puro principio leonardesco di Arte e Scienza, mira a creare un oggetto che unisca la massima piacevolezza estetica alla tecnologia più sofisticata. Con soli 99 esemplari prodotti, la prima serie di Utopia Coupé è già stata assegnata a una selezionata cerchia di appassionati.

La Zonda F Roadster, presentata al Salone di Ginevra nel 2006, condivide con la sua controparte coupé tutte le finiture e gli allestimenti, offrendo un’alternativa concreta per potenziali acquirenti. Grazie all’adozione di nuovi tessuti triassiali in fibra di carbonio, il telaio è stato riprogettato mantenendo lo stesso peso della coupé (1.230 kg). Il risultato è un’auto altamente aerodinamica che ha segnato un tempo di 7’29 sulla pista del Nürburgring. La Roadster F, prodotta solo nella versione Clubsport, ha ottenuto un notevole successo commerciale, con i telai presto esauriti.

Accanto alla Zonda F Roadster, c’è la Huayra Roadster, definita da Horacio Pagani come il suo “progetto più complicato”. Si tratta di una vettura quasi interamente a vista, con ogni parte meccanica visibile e orgogliosamente esposta. Presentata al Salone di Ginevra nel 2017, è la prima roadster più leggera della versione coupé, ottenuta attraverso una revisione completa dei componenti e lo sviluppo di nuove formule di compositi avanzati. La vettura open-air, frutto di sei anni di duro lavoro per curare ogni minimo dettaglio, è stata prodotta in 100 esemplari secondo la più autentica filosofia Pagani.