Pagani Imola Roadster: prestazioni a cielo aperto

Pagani Automobili presenta l’Imola Roadster, la nuova creazione limitata della divisione Grandi Complicazioni. Il design si distingue per il suo carattere unico, mentre le specifiche tecniche conferiscono a questa vettura una performance senza paura della pista. Nonostante gli otto esemplari prodotti siano omologati per la guida su strada in tutto il mondo, si tratta della vettura a cielo aperto più potente mai creata dal marchio.

Il motore più potente ha richiesto un approfondito lavoro di raffreddamento, con un’attenzione particolare ai radiatori e alla dinamica dei flussi d’aria interni. Questi interventi non solo hanno contribuito all’affidabilità della Imola Roadster, ma ne hanno anche migliorato le prestazioni.

Due nuove caratteristiche ottimizzano il sistema di raffreddamento: l’ampliamento delle prese d’aria frontali e la doppia uscita di scarico per l’aria calda, una delle quali è nascosta nel passaruota mentre l’altra è posizionata lateralmente al paraurti, diventando un segno distintivo del modello Imola.

Le aperture sui passaruota offrono diversi vantaggi, tra cui la riduzione della pressione sotto l’avantreno per migliorare la stabilità aerodinamica e un migliore flusso d’aria verso le appendici aerodinamiche posteriori.

L’airscoop ben visibile in cima alla lunga silhouette massimizza l’efficacia di aspirazione del motore Pagani V12, mentre la pinna centrale imponente riduce le onde e stabilizza la vettura. Un dettaglio innovativo è l’integrazione dell’airscoop e dei supporti dell’alettone posteriore con il cofano, una novità per il marchio.

Nella parte posteriore, il gruppo luci è stato rinnovato, e nuovi sfoghi d’aria estraggono l’aria calda dal passaruota. Questa soluzione migliora il raffreddamento dei freni posteriori e genera deportanza, aumentando la tenuta di strada. L’estrattore imponente bilancia l’effetto suolo generato dal profilo pronunciato dello splitter anteriore.

L’efficienza aerodinamica è stata portata al massimo con l’obiettivo di raggiungere 600 kg di deportanza a 280 km/h, garantendo un comportamento sicuro e affidabile in ogni situazione di guida.

Il telaio della Imola Roadster è realizzato con materiali compositi avanzati sviluppati da Pagani Automobili negli ultimi trent’anni. La monoscocca, composta da Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, è ancora più rigida, garantendo al pilota un’esperienza di guida simile a quella di una vettura da competizione, migliorandone anche la sicurezza complessiva.

Il peso è stato attentamente gestito, con la vettura che si ferma a soli 1.260 kg a secco grazie all’uso di materiali innovativi e alla cura dei dettagli. Anche la verniciatura ha contribuito all’alleggerimento, con il sistema Acquarello Light che riduce il peso di ulteriori 5 kg, mantenendo intatte l’intensità del colore e la lucentezza.

La Imola Roadster vanta un sistema di gestione aerodinamica avanzato, con quattro flap indipendenti che si adattano alle esigenze di guida per garantire un bilancio aerodinamico ottimale in frenata e curva. Questo sistema lavora in sinergia con le sospensioni attive per contribuire alla stabilità del veicolo.

Le sospensioni, composte da doppi bracci a triangolo indipendenti in lega di alluminio, molle elicoidali e ammortizzatori controllati elettronicamente, sono uno dei punti di orgoglio di Pagani Automobili. L’elettronica avanzata riduce gli effetti di dive, squat e roll, offrendo al pilota un controllo superiore della guida e un livello di sicurezza senza precedenti.

Il gruppo motopropulsore della Imola Roadster è alimentato dall’evoluto Pagani V12 di Mercedes-Benz AMG da 5.980 cc, che eroga 850 CV e 1.100 Nm di coppia. Questa potenza è trasferita alla strada tramite il cambio sequenziale trasversale a sette rapporti Pagani by Xtrac, noto per la sua reattività straordinaria e disponibile sia in modalità automatica che manuale.

L’impianto di scarico, un marchio di fabbrica Pagani, è realizzato in titanio e rivestito in ceramica, con un sofisticato sistema di fusione al plasma. Oltre a essere leggero, migliora l’efficienza termica e offre prestazioni aerodinamiche eccezionali, sorprendendo anche l’udito del conducente.

La Imola Roadster monta pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, frutto della lunga collaborazione tra Pirelli e Pagani Automobili. Questi pneumatici, nelle dimensioni 265/30 R20 all’anteriore e 355/25 R21 al posteriore, garantiscono livelli di aderenza e prestazioni mai visti prima su una vettura omologata per la circolazione stradale. La tecnologia Multi-Compound consente un grip ottimale, mentre i nuovi processi costruttivi derivati dalla Formula 1 assicurano una precisione geometrica senza precedenti.

I cerchi, sviluppati in collaborazione con APP, sono realizzati in Avional tramite un elaborato processo di forgiatura e lavorazione meccanica. Leggeri e dal design aggressivo a sette razze, contribuiscono all’obiettivo di ridurre il peso complessivo della vettura.

Gli interni dell’Imola Roadster combinano elementi di ispirazione storica con soluzioni futuristiche nel mondo dei motorsport e del gran turismo. Ogni dettaglio è realizzato con maestria artigianale, dall’utilizzo di carbo-legno alla pelle finemente goffrata. L’attenzione ai dettagli si estende all’impianto audio a sette canali con nuovo bass reflex sui pannelli porta, che offre un’esperienza sonora immersiva.