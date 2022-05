PalaSele 2022: ripartono i grandi live

L’attesa lunga oltre due anni è finita: il 28 maggio le luci del palco del PalaSele si riaccenderanno e riprenderà la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni.

Al PalaSele torneranno gli show oltre 2 anni dopo il DPCM del 4 marzo 2020 che aveva sospeso eventi e spettacoli di qualsiasi natura; bloccando la stagione in corso.

Le luci del palco di Eboli si riaccenderanno dopo 860 Giorni (pari a 2 anni, 4 mesi e 8 giorni – 123 settimane – 20.639 ore) dall’ultimo show (Renato Zero con “Zero il folle in tour”, 18-19 gennaio 2020).

Riprogrammate le grandi tournée indoor attese a Eboli, tra grandi live posticipati per l’emergenza sanitaria e nuovi show organizzati in vista della ripartenza, sono 7 i tour attesi, 11 spettacoli in totale, in calendario da maggio a dicembre 2022. Tra gli show annunciati 3 gli acclamati ritorni (Modà, Antonacci, Notre Dame de Paris) e prima volta per 4 big (Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Me Contro Te, Salmo) pronti a fare tappa al PalaSele.

Con 3 tappe in esclusiva per tutto il Sud Italia (Pinguini Tattici Nucleari – tour indoor, Sfera Ebbasta, Me Contro Te) e 3 in esclusiva per la Campania (Modà, Biagio Antonacci, Salmo) il PalaSele si conferma tra le venues più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live della regione, la location dove si esibisce il top del pop italiano:

Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia ventennale con il Comune di Eboli e ai costanti interventi strutturali effettuati, necessari ad esaltare le prestazioni del Palasport e a renderlo sempre più performante e accattivante per le esigenze delle produzioni nazionali e per gli spettatori. A questi ultimi, specie a quanti hanno acquistato il biglietto per alcuni show da oltre due anni, va il ringraziamento di Anni 60 produzioni per aver atteso insieme con pazienza e fiducia il via libera alla ripresa dei grandi eventi dal vivo.

Già registrato da tempo il primo sold out – quello dei Pinguini Tattici Nucleari – la caccia al biglietto per gli altri appuntamenti è ancora attiva. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

sabato 28 maggio

MODÀ BUONA FORTUNA IL TOUR

sabato 25 giugno SOLD OUT

PINGUINI TATTICI NUCLEARI DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR

sabato 1 ottobre

SFERA EBBASTA FAMOSO TOUR

venerdì 11 novembre

BIAGIO ANTONACCI PALCO CENTRALE TOUR

sabato 26 – domenica 27 novembre

NOTRE DAME DE PARIS

sabato 3 – domenica 4 dicembre

ME CONTRO TE IL TOUR

martedì 6 dicembre

SALMO FLOP TOUR