PALLAS ed ÉTOILE: una gamma tutta nuova per DS Automobiles

Nel corso del 2024 i modelli DS Automobiles adotteranno una nuova struttura di gamma più compatta, basata su due allestimenti battezzati PALLAS ed ÉTOILE. Lo scopo è quello di offrire maggiore chiarezza per mettere in evidenza le caratteristiche principali di questi modelli radicati in una tradizione coerente con il brand.

Grazie alla nuova gamma, i clienti avranno accesso al miglior “savoir faire” del Marchio grazie a due versioni estremamente espressive, che offrono livelli di equipaggiamento in grado di soddisfare le loro aspettative. Ispirato al riconoscimento conferito da Palace ai più lussuosi alberghi a cinque stelle, il nome PALLAS rappresenta un ritorno per DS Automobiles.

La Pallas, una storica DS del recente passato, fu immessa in commercio nel 1964. Sessant’anni più tardi, ritorna con lo stesso obiettivo: riflettere il “savoir faire” francese. Presentata come una nuova versione, all’epoca la Pallas “si prefiggeva di soddisfare i desideri della clientela più esigente”. Contraddistinta da una grandissima attenzione al dettaglio, è ancora oggi considerata un vero e proprio riferimento nella storia di DS.

Per il suo ritorno nella gamma, Pallas mantiene la propria ambizione originaria, con un equipaggiamento completo su misura per i diversi segmenti. Al vertice della gamma, ÉTOILE è un altro nome decisamente parigino. È il simbolo di Place Charles-de-Gaulle (in passato conosciuta come Place de l’Étoile), al centro della quale l’Arc de Triomphe è il punto di arrivo dell’Avenue des Champs-Élysées e la cui pavimentazione di acciottolato, vista dal cielo, forma una stella. In questa piazza convergono i principali viali parigini formando una stella, secondo il progetto del Barone Haussmann.

ÉTOILE è inoltre il titolo più alto che fin dal XIX secolo viene conferito ai ballerini del balletto dell’Opéra National de Paris.

Ogni versione sarà contraddistinta dal proprio badge specifico, il cui motivo sarà ispirato alle arti decorative. Quello di PALLAS combina finemente la porta di un grande palazzo parigino e lo storico asse di Parigi (Arc de Triomphe du Carrousel, obelisco della Concorde, Arc de Triomphe e Arche de la Defense), mentre quello di ÉTOILE ricorda un grande raggio di luce esaltato dai dodici viali che convergono verso Place Charles-de-Gaulle, chiamata Place de l’Étoile fino al 1970.

La nuova gamma sarà lanciata inizialmente su DS 4 in aprile.