Pambuffetti PJ-01 conferma la sua presenza al MIMO 2023

Pambuffetti PJ-01, la nuova hypercar ideata in Umbria e realizzata in soli 25 esemplari, conferma la sua presenza all’Autodromo Nazionale Monza durante il MIMO Milano Monza Motor Show, dal 16 al 18 giugno 2023.

L’hypercar da 1,5 milioni di euro porta su strada i concetti di una monoposto racing, grazie a un motore aspirato V10 di 5.2 litri e 820 cavalli, che muovono una scocca di alluminio e carbonio che contiene il peso a soli 1.100 Kg, e un rapporto peso-potenza di 1,3 Kg/cv che conferisce immediata reattività alla vettura.

Per coniugare le due anime della PJ-01, quella racing e quella stradale, non è stato sacrificato il comfort dell’abitacolo, dove il telaio si evolve per regalare al guidatore un’esperienza di guida unica nel suo genere, grazie a brillanti intuizioni come la posizione di guida con la pedaliera più alta del bacino, accorgimento che consente di liberare completamente l’anteriore e il fondo lasciando spazio ai flussi aerodinamici, che di quest’auto ne hanno levigato le forme. I sedili con scocca in carbonio e le cinture a quattro punti rimarcano l’animo racing del progetto, e tutto l’abitacolo è un trionfo di alcantara e carbonio, con inserimenti di pelle pregiata.

Le caratteristiche puramente racing e le linee futuristiche di questa hypercar, valorizzate nella nuova colorazione in verde, verranno ammirate dai visitatori di MIMO per tutti i tre giorni della manifestazione, dal 16 al 18 giugno 2023 all’Autodromo Nazionale Monza. Il pubblico potrà infatti sentire il rombo del motore della Pambuffetti PJ-01 non solo sulla pista di Formula 1, durante gli hot lap, ma anche sul nuovo circuito test drive di 4km che passerà in mezzo al pubblico nei paddock, sulla pista e sulla storica sopraelevata, mettendosi alla prova con un tratto handling, tre chicane e la pendenza di 45°.

Il MIMO 2023 oltre a ospitare l’esposizione delle case auto e moto nei paddock 1 e 2, i test drive di tutte le motorizzazioni, gli hot lap delle sportive, delle supercar e delle hypercar e l’intrattenimento per le famiglie, porterà per la prima volta in Europa l’Indy Autonomous Challenge, la gara tra monoposto a guida autonoma gestite da università e istituti di ricerca di tutto il mondo.