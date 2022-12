Pambuffetti PJ-01: lancio a Dubai in attesa del MIMO 2023

Pambuffetti PJ-01 irrompe nel mercato arabo grazie alla collaborazione con il Waldorf Astoria di Ras Al Khaimah, hotel del gruppo Hilton che annovera tra i suoi clienti magnati, componenti delle famiglie reali, sportivi di fama mondiale.

Gli ospiti dell’esclusivo hotel al sud di Dubai hanno potuto provare l’ebrezza di mettersi al volante della Pambuffetti PJ-01, messa a disposizione nella sua ultima evoluzione, che sarà anche quella con cui andrà in produzione al termine del lancio mondiale per il quale sono previste iniziative anche in Asia.

La prima donna pilota di F3 degli Emirati Arabi Uniti, Amna Al Qubaisi, è stata invitata ad accendere per la prima volta la PJ-01 di Pambuffetti al Waldorf Astoria RAK e ha commentato: “È stato mozzafiato guidare questa vettura sportiva ed estremamente potente e sono felice che il team Pambuffetti mi abbia dato l’opportunità di provare l’auto”.

Pambuffetti PJ-01 ribalta le logiche di funzionamento delle supercar stradali grazie al suo telaio rivoluzionario. Nato dall’idea di portare su strada i concetti di una monoposto, senza però sacrificare il confort dell’abitacolo, il telaio si evolve grazie a diverse intuizioni, come la posizione di guida con la pedaliera più alta del bacino. Accorgimento questo che consente di liberare completamente l’anteriore e il fondo, lasciando spazio ai flussi aerodinamici che di quest’auto ne hanno levigato le forme.

Tale nuova concezione, unita a un peso di 1100 kg e agli 820 cv, regalano ai fortunati appassionati sensazioni di guida del tutto nuove, ben conosciute dal popolo del paddock. Per rendere tutto questo possibile, è stato necessario rivoluzionare completamente il sistema di raffreddamento e garantire le giuste temperature di utilizzo, anche in condizione limite.

Il culmine della presentazione mondiale della PJ-01 sarà anche un ritorno. Il pubblico della 3a edizione di MIMO, che si svolgerà all’Autodromo Nazionale Monza dal 16 al 18 giugno 2023, potrà ammirare la supercar nella sua ultima e definitiva versione, dopo averla vista nel 2021 al suo debutto, in piazza Duomo a Milano.

Il patron di MIMO, Andrea Levy, è stato tra i fortunati che hanno potuto provare la Pambuffetti PJ-01 tra le strade di Rasalkhaimah: “La PJ-01 è una stradale che ti fa sentire un pilota in pista, soprattutto grazie al suo sound e al cambio racing. Il team Pambuffetti ha fatto un lavoro incredibile nell’evoluzione del modello e sono felice di poterlo presentare al grande pubblico nella 3a edizione di MIMO Milano Monza Motor Show”.