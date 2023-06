Panasonic e Mazda: una partnership per la fornitura di batterie

Panasonic Energy Co., Ltd. e Mazda Motor Corporation hanno reso noto oggi di aver concordato di avviare colloqui per stabilire una partnership a lungo termine, al fine di soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici a batteria e batterie per auto nel mercato in rapida espansione.

L’accordo prevede che Panasonic Energy fornisca a Mazda batterie agli ioni di litio di tipo cilindrico, prodotte nelle proprie strutture in Giappone e Nord America. Mazda, a sua volta, installerà le batterie fornite da Panasonic Energy sui veicoli elettrici a batteria, il cui lancio è previsto per la seconda metà del decennio attuale.

Kazuo Tadanobu, Presidente e CEO di Panasonic Energy, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione nel contesto dell’elettrificazione dell’industria automobilistica. Ha dichiarato: “La collaborazione con Mazda rappresenta un passo significativo per realizzare la nostra missione di creare una società in cui la ricerca della felicità e di un ambiente sostenibile siano in sintonia. Con la nostra tecnologia all’avanguardia e la nostra vasta esperienza, guideremo la crescita del settore delle batterie agli ioni di litio e intensificheremo i nostri sforzi per raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero”.

Masahiro Moro, Direttore e Senior Managing Executive Officer di Mazda, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione con Panasonic Energy, che ha una lunga storia come pioniere nella produzione di batterie agli ioni di litio per auto. Moro ha sottolineato l’impegno di Mazda nel contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso varie iniziative, compresa la strategia di elettrificazione dell’azienda. Ha affermato: “Nel contesto delle nostre iniziative di elettrificazione, Mazda sta lavorando su tre fasi con i suoi partner per adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti normativi e alle esigenze dei consumatori. Siamo entusiasti di collaborare con Panasonic Energy e di continuare a contribuire alla lotta contro il riscaldamento globale”.

L’accordo tra Panasonic Energy e Mazda si inserisce in un momento in cui l’industria automobilistica sta accelerando la transizione verso veicoli più ecologici. La partnership consentirà a entrambe le aziende di combinare le proprie competenze e risorse per sviluppare e produrre batterie agli ioni di litio di alta qualità, che saranno cruciali per il successo dei veicoli elettrici nel mercato globale.