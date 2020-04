Panasonic presenta due nuovi scanner A3

Panasonic annuncia il lancio di due nuovi scanner per documenti A3, in grado di offrire maggiore velocità ai processi di scansione e immagini di qualità più elevata. Gli scanner KV-S5078-Y (abilitato alla rete) e KV-S5058 rappresentano la soluzione ideale per tutte le aziende che quotidianamente scansionano da 1.000 a 60.000 documenti.

Gli scanner KV-S5078-Y e KV-S5058 di Panasonic offrono tempistiche di avvio ridotte rispetto ai modelli precedenti, oltre ad una capacità di elaborazione delle scansioni molto più rapida, in grado di raggiungere fino a 115 pag./min. e 230 imm./min1, per un risparmio pari al 15%.

La tecnologia Tough Feed limita l’inceppamento della carta e lo spreco di tempo dovuto agli errori di alimentazione della stessa. I nuovi rulli a lunga durata aumentano i cicli di sostituzione consigliati da 350.000 a 700.000 fogli, dimezzando i costi.

Inoltre, l’utilizzo di un sensore CIS a 3 linee ad alte prestazioni arricchisce la qualità dell’immagine rendendola più elevata. La funzionalità di rete2 semplifica la condivisione delle informazioni e le attività di gestione dei dispositivi con la connettività ethernet gigabit. Inoltre, entrambi i modelli offrono la connettività USB 3.1 (retrocompatibile). La Site Central Management Suite (SCMS) permette una configurazione semplice e la gestione dei dispositivi in rete o sul web, garantendo un continuo aggiornamento.

“Questi due nuovi scanner per documenti A3 di Panasonic riducono i tempi di lavoro per l’utente finale, assicurando un risparmio in termini di costi ad una molteplicità di settori”, ha affermato Britta Wessels, European Sales Manager di Panasonic Communication Solutions. “La straordinaria qualità di scansione e le prestazioni elevate, unite ai ridotti costi di manutenzione e alle eccezionali funzionalità di rete, offrono dei prodotti leader di mercato”.

Gli scanner KV-S5078-Y e KV-S5058 di Panasonic saranno disponibili a partire da metà maggio.