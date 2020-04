Panasonic serie U, la videosorveglianza con prestazioni al top

I sistemi di videosorveglianza sono diventati strumenti ormai molto diffusi e importanti per garantire la sicurezza e gestire la logistica di tantissime realtà lavorative. Ovviamente le performance di questi sistemi fanno la differenza e, quando queste sono basse, ne compromettono spesso funzionalità ed efficacia.

Verso le alte performance vanno le tredici nuove telecamere di rete di fascia entry-level, Panasonic i-PRO Extreme serie U. La serie U comprende un’ampia selezione di modelli con design dome o bullet, ottiche Varifocal o fisse, definizione Full HD o 4 MP, oltre a telecamere per esterni, antivandalo e resistenti agli agenti atmosferici. Questa gamma è la soluzione ideale per tutte le aziende e organizzazioni che operano, ad esempio, nei settori dell’education, della logistica, della sanità, del retail e che condividono la necessità di contenere il budget, in questo periodo più che mai.

Le nuove telecamere di videosorveglianza garantiscono immagini chiare, a colori e di alta qualità h24/7, grazie alla funzionalità LED IR e all’ottima visibilità diurna e notturna anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzionalità intelligent Auto (iA) consente di monitorare i dettagli dinamici in una precisa scena, intervenendo con la regolazione delle principali impostazioni della telecamera in tempo reale. Inoltre,

La tecnologia Super Dynamic consente alla telecamera di coprire un’area di ripresa più ampia, rispetto ai dispositivi tradizionali, e ciò garantisce la soluzione ideale di videosorveglianza di tutti i contesti. La modalità “Corridoio” regola il campo visivo della telecamera, per far sì che un solo dispositivo sia sufficiente a monitorare scalinate e corridoi, anche i più lunghi.

Come tutte le telecamere Panasonic, anche la nuova serie U assicura lunga durata e resistenza estrema: i modelli per esterni sono dotati dello standard di protezione antivandalo IK10, di protezione da acqua e polvere e di viti anti-corrosione.

Grazie al design e al packaging smart, facilmente installabili e configurabili. È possibile, infatti, connettere e configurare le telecamere ancora prima dell’installazione, senza rimuoverle dalla confezione. Inoltre, le telecamere sono dotate di zoom motorizzato e di Auto Focus, per agevolarne ulteriormente la configurazione.

Le prime telecamere della serie U sono già disponibili dal mese di aprile, verranno inoltre aggiunti nuovi modelli nel corso dell’anno.