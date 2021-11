Pandora con Nadia Owusu per celebrare il ricongiungimento con i propri cari

Questa stagione delle feste è destinata ad essere molto attesa e particolarmente speciale. Per catturare ed esprimere la gioia di incontrare

di nuovo i propri cari, Pandora ha collaborato con l’autrice pluripremiata Nadia Owusu che ha scritto una serie di brevi storie che raccontano i momenti speciali che abbiamo perso e quelli che attendiamo con impazienza quest’anno.

Ispirate da una ricerca globale commissionata da Pandora, le storie si concentrano sulle persone e sui momenti più attesi che rendono il periodo delle feste così magico: vedere le reazioni delle persone che amiamo mentre aprono i nostri regali (32%), addobbare e decorare la casa (31%), a volte in modo estremo, fino a mettere in mostra le nostre nuove abilità culinarie, apprese durante il lockdown, per preparare un perfetto banchetto festivo (26%). Inoltre, speciale menzione ai pantaloni elasticizzati, nuovo trend della moda di quest’anno, che probabilmente saranno molto apprezzati in vista degli eccessi delle feste, Nadia ha scritto un’ode a questo bellissimo pezzo d’abbigliamento.

Nadia Owusu, la scrittrice pluripremiata e autrice della biografia “Aftershocks” acclamata dal pubblico di tutto il mondo, racconta: “Le storie hanno l’incredibile potere di connettere le persone, emozionare e suscitare ricordi personali. Queste storie uniche hanno l’obbiettivo di ispirare le persone di tutto il mondo a celebrare e apprezzare i loro cari nell’attesa di stare insieme di nuovo. Sono le nostre storie personali a rendere il periodo delle feste davvero magico. Per me questi momenti sono, ad esempio, la competizione amichevole con mia sorella per scoprire chi tra le due sceglierà il regalo migliore per i nostri nipoti e anche quando mio zio esagera con le decorazioni natalizie.”

Secondo la ricerca l’84% delle persone di tutto il mondo ha dichiarato che l’anno scorso ha sentito la mancanza dei preziosi momenti nel periodo delle feste, soprattutto lo stare insieme alle persone che si amano per celebrare le feste e creare nuove ricordi. Le storie, infatti, riflettono la gioia del riunirsi con amici e famigliari.

Un portavoce di Pandora racconta: “Dopo mesi di attesa, questa stagione delle feste è il momento perfetto per stare di nuovo insieme. Per ogni storia, per ogni momento speciale e per ogni persona amata, Pandora ha l’obbiettivo di dare voce alle passioni delle persone affinchè esprimano ciò che amano. Le storie di Nadia raccontano splendidamente i momenti unici, ma anche universali, che ci sono mancati lo scorso anno e ci ispirano tutti a godere ogni momento di questa stagione delle feste.”

Celebra la stagione delle feste e falla brillare con la collezione Moments ispirata alle stelle. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora, raccontano: “Connetterci è essenziale più che mai quest’anno, per questo ci siamo concentrati sull’importanza di avvicinare le persone.