Pandora e Marvel insieme per la nuova collezione “I guardiani della galassia”

E’ oggi il giorno del lancio di nuova collezione Marvel x Pandora e di una nuova sfida digitale. Ispirata agli eroi inaspettati, alle amicizie e al divertimento dei Guardiani della Galassia Marvel, la nuova collezione Pandora è piena di personaggi e simboli che i fan ameranno. Composta da cinque charms e un anello, puoi personalizzare il tuo look con i gioielli Marvel x Pandora.

Pandora ha collaborato strettamente con gli artisti Marvel per dare vita allo spirito dei Guardiani della Galassia. Star-Lord, Groot e Rocket sono immortalati in charms in argento sterling 925 rifiniti a mano, con dettagli iconici e incisioni di citazioni dei personaggi. I passi di danza caratteristici di Groot prendono vita grazie alla mobilità del charm. Il Pendente Cassetta Musicale di Star-Lord ha dettagli in smalto lucido. L’impegno per l’autenticità dei personaggi, unito alle rigorose tecniche artigianali di Pandora, creano pezzi che i fan riconosceranno e vorranno aggiungere alla loro collezione Marvel x Pandora.

“Con I guardiani della galassia, stiamo attingendo a un nuovo mondo dell’universo Marvel, continuando a parlare di cosa vuol dire essere un supereroe. Non sono i soliti eroi, sono fuorilegge e non si prendono troppo sul serio. Per dirla in parole povere: alzate il volume della vostra playlist preferita degli anni ‘70 e preparatevi a una gara di ballo leggendaria”, affermano A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, VP Creative Directors di Pandora.

Per festeggiare, il brand ripropone il suo mini-gioco digitale, che ha debuttato nel febbraio 2022 per la prima collezione Marvel x Pandora. Aggiornato con “I guardiani della galassia”, questo mini-gioco manderà i fan in missione per raccogliere nuovi charms e riunire la squadra di eroi. I giocatori potranno anche vedere la collezione in anteprima esclusiva.

La collezione sarà disponibile in tutto il mondo nei negozi Pandora e online dal 16 febbraio 2023.