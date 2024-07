Pandora e Marvel: nuovi charm di Deadpool e Wolverine

Pandora, in collaborazione con Marvel, presenta due nuovi charm che arricchiscono la collezione Marvel x Pandora: Deadpool e Wolverine. Realizzati in Argento Sterling 925, questi charm sono impreziositi da dettagli in smalto metallizzato che esaltano la maestria artigianale del marchio.

Lo charm di Deadpool è lavorato con la tecnica basse-taille, che conferisce un effetto metallico alla superficie smaltata, rivelando un motivo intrecciato sotto la tuta del personaggio. La raffigurazione di Deadpool, in posa con una mano alzata a formare il segno della pace, è resa con un realismo sorprendente grazie ai dettagli intricati.

Anche lo charm di Wolverine, realizzato nello stesso materiale prezioso, è decorato con smalto metallizzato. I colori a contrasto e i dettagli in rilievo danno vita al personaggio iconico, rappresentato nel mezzo di un’azione con le braccia incrociate sul petto e i suoi famosi artigli ben visibili.