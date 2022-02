Pandora: ecco la prima collezione Marvel

Pandora collabora con Marvel Cinematic Universe di Disney per lanciare a febbraio 2022 nuovi gioielli ispirati agli iconici eroi Avengers.

È l’ora di riunire la tua squadra di Avengers! Pandora annuncia la sua nuova ed emozionante collaborazione con il Marvel Cinematic Universe. Entra nel mondo pieno d’azione dei super eroi, scopri i loro poteri e prepara il tuo spirito di avventura per la prima collezione Marvel x Pandora in uscita il 17 febbraio.

Un universo pieno di sogni, azione e fantasia, la collezione Marvel x Pandora è ispirata ai personaggi iconici dell’Universo Marvel che ci insegnano ogni giorno che i veri eroi usano i loro poteri per fare la differenza. La collezione comprende i charm degli Avengers con un design dettagliato capace di rappresentare sia la loro personalità che i loro valori. Pandora ha lavorato insieme agli artisti #marvel per catturare i valori di ogni super eroe. Grazie all’artigianalità nell’uso di metalli e smalti è riuscita a riprodurre fedelmente i dettagli che caratterizzano gli Avengers. Su ogni charm è incisa una frase simbolo del personaggio e che ne racchiude la forza.

Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora, ci raccontano: “Siamo stati affascinati dall’eroismo, forza ma anche fragilità degli Avengers. Questi super eroi incoraggiano ognuno di noi ad usare la nostra voce e i nostri “poteri”, senza nascondere le nostre debolezze, per creare il mondo che davvero vogliamo. La celebrazione di ciò a cui crediamo e dare voce a quello che amiamo sono gli elementi che connettono l’universo Marvel a quello Pandora.”

Per celebrare la collaborazione e il lancio della nuova collezione, Pandora ha creato una nuova ed emozionante esperienza virtuale che permetterà a tutti di unire la collezionabilità dei charm Pandora al Marvel Cinematic Universe. In questa sfida ispirata agli iconici film, i fan dovranno riunire una squadra di eroi per affrontare una sfida a più livelli per salvare l’universo.