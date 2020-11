Pandora: gioielli incantevoli per celebrare Cenerentola

Durante la creazione dei nuovi gioielli, il design team di Pandora ha chiesto consiglio ad un esperto di principesse Disney per assicurarsi che ogni gioiello rappresentasse perfettamente la classica favola che quest’anno compie settant’anni. Attraverso gli amati personaggi e le tematiche del racconto, i designer hanno creato accuratamente una serie di nuovi gioielli rifiniti a mano ispirati all’incantevole storia di Cenerentola.

La nuova serie di gioielli include un bracciale, charm, orecchini, una collana e un anello, realizzati accuratamente nei minimi dettagli, come ad esempio la forma a spirale della carrozza di zucca incantata. Alcuni dei nuovi modelli sono caratterizzati da pietre azzurro chiaro che rispecchiano il colore dell’affascinante abito da sera indossato dalla principessa. Ovviamente, la storia di Cenerentola non sarebbe la stessa cosa senza i suoi fedeli amici topi, Giac, Gas e Suzy, che saranno al fianco della loro principessa preferita ogni volta che indosserai i charm sul tuo bracciale.

I nuovi gioielli, in arrivo in occasione delle festività, sono perfetti per i veri appassionati Disney x Pandora e ci ricordano della magia che portiamo con noi finché continueremo a sognare.