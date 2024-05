Pandora lancia la nuova collezione PANDORA ESSENCE

Pandora ha svelato la sua nuova collezione, PANDORA ESSENCE, caratterizzata da linee organiche e forme sinuose. Questa collezione, ispirata alle fluide forme della natura, incarna la libertà di integrare elementi naturali e linee morbide negli outfit quotidiani, introducendo uno stile completamente nuovo e originale per il marchio.

PANDORA ESSENCE collezione comprende orecchini tondi, a cerchio e a goccia con perle coltivate, che combinano stili audaci e a un design semplice. Gli anelli e le collane della collezione sono perfetti per essere indossati insieme, e tra i pezzi forti figurano l’anello sovrapposto dalla forma organica, la collana Collier di perle coltivate e la collana a “T Circles” dalla forma organica

La nuova collezione è composta da 50 diversi gioielli ed è realizzata meticolosamente con materiali durevoli come l’argento sterling e la placcatura in oro 14 carati, completati da una lavorazione di alta qualità e da perle coltivate.

Per immortalare la collezione PANDORA ESSENCE, Pandora ha proseguito la collaborazione con le visionarie sorelle e fotografe Tanya e Zhenya Posternak. Rinomate per la loro visione narrativa unica, le immagini della campagna illustrano i gioielli accostati in modo dinamico per rispecchiare lo stile unico di chi li indossa. Oltre alle immagini di Posternak, la collezione viene lanciata anche con le fotografie di Craig McDean che ritraggono la modella Jocelyn Corona nell’ambito della campagna BE LOVE.

La collezione PANDORA ESSENCE sarà disponibile online e in negozio a partire dal 23 maggio.