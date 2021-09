Pandora lancia su Animal Crossing l’isola di pandora

Pandora è felice di annunciare che i giocatori di tutto il mondo potranno visitare l’isola di Pandora, uno spazio immersivo su Animal Crossing New Horizons ispirato al lancio della nuova collezione del brand danese di gioielleria.

I giocatori potranno esplorare un’isola dal design esclusivo ispirato alla nuova collezione Pandora ME – una vibrante celebrazione da parte del brand danese di autenticità ed espressione personale. L’isola presenta al suo interno molte location perfette per fare foto con gli avatar di Animal Crossing, tra cui l’iconica O coronata logo di Pandora, un diner in stile americano e delle case ispirate agli ambassador globali del brand per questa collezione e alle loro diverse personalità. Il design unico dell’isola di Pandora è stato creato da Blarla Button, Island Creator e da Lauran Carter, Island Producer, sotto la direzione artistica dei due Creative Directors Filippo Ficarelli e Francesco Terzo.

Le case della zona residenziale dell’isola riflettono sia la campagna della nuova collezione Pandora ME, grazie anche agli avatar dei 4 ambassador globali e dei Creative Directors, sia l’artigianalità di Pandora a cui rendono omaggio. “The Pandora Factory”, una casa creata per rispecchiare le strutture produttive di Chiang Mai, presenta repliche digitali dei pannelli solari, delle fonti d’acqua e delle verdi

palme che la caratterizzano. Al suo interno i giocatori possono trovare tavoli da lavoro e tutti i materiali che Pandora impiega nella realizzazione dei nuovi gioielli Pandora ME. Le altre case della zona residenziale si ispirano agli artisti e agli ambassador che hanno preso parte alla campagna globale per il lancio della collezione Pandora ME.

CHARLI XCX: THE GREENROOM

Ispirata all’iconica carriera dell’artista pluripremiata Charlie XCX, “The Greenroom” ha un’estetica rosa con neon ed è stata creata e personalizzata per adattarsi allo stile pop e all’espressione creativa di Charlie.

DONTE COLLEY: THE DANCE ROOM

La positività che caratterizza il profilo Instagram di Colley, dove unisce il suo amore per la danza e la sua espressione personale, ha dato vita a “The Dance Room”, uno spazio ispirato ai club con pavimentazione e luci dalla tonalità profonda, con tanti oggetti di scena che danno la possibilità di creare uno scenario perfetto e personalizzato per ogni giocatore.

BEABADOOBEE: THE STUDIO

Dopo aver scalato le classifiche con la sua prima hit “Coffee”, Beabadoobee è diventata famosa per la sua musica pop contagiosa e la sua autenticità. I giocatori potranno visitare lo studio di registrazione di Beabadoobee – con neon rosa e blu, disegni artistici personalizzati che decorano la stanza e tanti giradischi e amplificatori!

CECILIA CANTARANO: THE SELFIE SPACE

Ricreando la comicità giocosa dei contenuti di Tik Tok di Cecilia e il suo talento musicale, “The Selfie Space” è lo spazio ideale per scattare le foto più belle degli avatar di Animal Crossing, con luci a pixel circolari, cavalletti fotografici e luci viola profonde.

I giocatori di Animal Crossing potranno esplorare l’isola a partire dal giorno precedente al lancio della collezione Pandora ME del 30 settembre. Grazie ai vestiti personalizzati per gli avatar che visiteranno l’isola di #pandora, i giocatori potranno accedere ad una preview degli esclusivi design ispirati alla collezione #pandora ME un giorno prima dell’lancio ufficiale.

Parlando del lancio, Siobhan King, Marketing Director Pandora UK & Ireland, racconta: “Il ri-lancio di Pandora ME è un punto di svolta per il nostro brand; la collezione ci dà l’opportunità di celebrare l’espressione personale, la creatività e la personalizzazione. Il mondo del gaming ci sembrava il luogo perfetto per introdurre le novità di Pandora ME e per fare un dono ad una comunità molto attiva. Pandora esiste per dare voce alle passioni delle persone, proprio come Animal Crossing, e abbiamo pensato che questo fosse il modo giusto per connetterci genuinamente con i giocatori e dare vita al mondo di Pandora Me, in un modo unico, bold e rilevante. Speriamo che l’isola di Pandora possa unire la comunità e arricchire il gameplay dei nostri visitatori, non solo con questo lancio ma anche con lanci futuri coi quali lavoreremo per amplificare questo spazio.