Pandora svela The Power of Sisterhood

A sostegno della Giornata internazionale della donna di quest’anno, Pandora ha collaborato con la pluripremiata regista Irene Baque, per celebrare il potere della sorellanza e dell’emancipazione femminile.

Irene, specializzata nella regia di film incentrati sull’uguaglianza di genere e sui diritti delle donne, ha catturato storie reali di donne da cui trarre ispirazione che evidenziano l’inestimabile necessità delle donne di sostenersi a vicenda per dare forza, resilienza e fiducia. La serie di cortometraggi in tre parti presenta un gruppo di voci forti per raccontare della sorellanza per le donne nelle varie fasi della vita e come queste relazioni le aiutano a crescere ed evolversi.

I gruppi di donne includono Creole Cuts, un collettivo di DJ e creative che celebrano i suoni della loro eredità caraibica; quattro generazioni di donne della stessa famiglia unite attraverso le sfide della maternità e le Bluetits, un gruppo di 15 donne di età e background diversi che sono unite dal loro amore per il wild swimming. Tutte le donne raccontano apertamente delle loro sfide personali, del loro legame indissolubile e del potere che hanno come collettivo. I film mirano a ispirare le persone in tutto il mondo a stare insieme e ricordare che l’unione fa la forza.

“Per me, sorellanza significa sostegno, amore e incoraggiamento tra le donne e questo progetto mi ha dato l’opportunità di mostrarlo attraverso le storie delle donne straordinarie nei video. L’unità, l’accettazione, l’uguaglianza e l’empowerment sono vitali nel mondo di oggi e la Giornata internazionale della donna è una call to action al cambiamento per raggiungere questo obiettivo,” racconta Irene Baque.

Carla Liuni, Chief Marketing Officer di Pandora commenta: “Attraverso le diverse fasi della nostra vita una cosa rimane una costante, l’importanza di avere altre donne intorno a te, che entreranno in empatia con te e ti sosterranno – la sorellanza. Abbiamo commissionato a Irene questi film in occasione della Giornata internazionale della donna per raccontare il potere della sorellanza e ricordare la necessità di dare voce a tutte le donne e celebrare i reciproci risultati nella vita, grandi o piccoli che siano.”

La serie Sisterhood fa parte dell’obiettivo costante di Pandora di incoraggiare le persone in tutto il mondo, di dare voce alla loro personalità e alle cose che sono importanti per loro