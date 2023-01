Pandora: tante idee regalo per San Valentino

San Valentino è alle porte e quest’anno Pandora lancia delle nuove idee regalo che renderanno omaggio alla vostra storia d’amore, unica come mai prima d’ora. Un regalo personale realizzato da Pandora e scelto da voi rifletterà tutti i modi in cui vedete, conoscete e capite la persona che amate di più.

Per la persona che vi “capisce”. Quest’anno, la collezione Pandora Moments si arricchisce novità che catturano i legami speciali: cuori splendenti e cuori all’interno di altri cuori sono perfetti per ricordare alle persone amate che sono sempre nei vostri pensieri.

Per un amore senza tempo, la nuova collezione Timeless, gioielli luminosi per uno stile elegante. I nuovi anelli Timeless ispirati all’eleganza delle onde: luminosi e senza tempo, perfetti da indossare assieme, non solo a San Valentino.

Per un cuore d’oro, Pandora ripropone alcuni dei suoi charms bestseller più amati, come il lucchetto e la chiave, in una finitura placcata oro 14 carati, oltre a nuovi charms con pietre scorrevoli a forma di cuore al centro.

Infine, per una storia d’amore iconica, Pandora Moments Maglia Geometrica: un nuovo bracciale leggero e flessibile. La nuova chiusura piatta, ispirata al simbolo del cuore infinito, dà un ulteriore tocco romantico, rendendo questa catena il regalo di San Valentino per eccellenza