Pandora Timeless Collection: regala un emozione per Natale

Decidere cosa regalare a Natale non è mai stato così semplice. Pandora, come ogni anno, ha creato una collezione pensata appositamente per tutti gli amanti dei gioielli rendendo così molto più facile la scelta del regalo perfetto! Per questo Natale, Pandora ha scelto un design estremamente elegante e raffinato, perfetto per le festività natalizie con la collezione Pandora Timless Collection.

Collana Pietra Blu

Celebra Halloween con il charm pendente doppio della collezione Disney Nightmare Before Christmas. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il disco posteriore sfoggia una luna piena sullo sfondo del cielo notturno, dipinti con smalto trasparente giallo e lavanda scuro applicato a mano. Il disco anteriore, con lavorazione openwork, mostra una versione in 3D del protagonista della storia Disney: Jack Skellington. Il gancio sfoggia decorazioni che ricordano le tele dei ragni, oltre ai loghi Disney e Pandora e all’incisione “What’s this?” Abbina il gioiello ad altri charm ispirati a questa festa per un look divertente e inquietante allo stesso tempo.

Prezzo: € 89,00

Bracciale Tennis con Pietra Blu Infondi eleganza al tuo look indossando questo bracciale tennis scintillante. Rifinito a mano e realizzato in argento sterling 925, il bracciale tennis presenta un grande cristallo centrale blu ovale incastonato a griffe e incorniciato da una fila di pietre di zirconia cubica incolori incastonate a pavé. Il bracciale include una chiusura a moschettone che garantisce la massima sicurezza e può essere regolato su tre lunghezze. Indossa il gioiello da solo o abbinalo ad altri splendenti gioielli della collezione Timeless per uno stile classico che attirerà ogni sguardo.

Prezzo: € 79,00

Charm Clip Luce

Scegli uno stile raffinato indossando questa clip scintillante con griffe lunghe. Rifinita a mano e realizzata in argento sterling 925, la clip presenta una fila di pietre di zirconia cubica incastonate con griffe visibili che enfatizzano lo splendore delle pietre e formano un intricato design sui lati del gioiello. Se inserito su un portacharm con maglia snake, il charm rimarrà fisso nella posizione scelta grazie ai suoi inserti in silicone. Creato per catturare e riverberare la luce a ogni movimento, il gioiello renderà più raffinato qualsiasi look.

Prezzo: € 49,00

Anello Fascia Scintillante

Punta sullo stile classico con questo anello Eternità scintillante. Rifinito a mano e realizzato in argento sterling 925, l’anello presenta una fascia interna decorata da sfavillanti pietre di zirconia cubica incolori create dall’uomo. Il gioiello è splendido sia indossato da solo che abbinato ad altri anelli. Combinalo con altri anelli a fascia in tonalità simili per creare un look monocromatico oppure gioca con i contrasti scegliendo metalli diversi per dare vita a un look che non passerà inosservato. L’anello diventerà un must-have del tuo guardaroba per molti anni.

Prezzo: € 79,00