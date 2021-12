Pandora Timeless: un regalo perfetto per scaldare il cuore

Il Natale porta con sé gioia, speranza e amore. Fare un dono alle persone più care significa regalare un pezzetto di noi attraverso un oggetto che da quel momento assumerà un significato speciale per chi lo riceverà. Pandora con la sua collezione natalizia Timeless ha pensato proprio a questo: rendere speciale il momento dello scambio dei regali, proponendo una serie di gioielli perfetti per scaldare il cuore delle persone che più ami. Eleganti gioielli dal design senza tempo, realizzati con meticolosa attenzione ai dettagli, aggiungeranno un tocco sofisticato a qualsiasi look.

Anello Cuore in Rilievo Rosa

Aggiungi un tocco sofisticato al tuo look con questo anello con cuore in rilievo scintillante. L’anello trae ispirazione dalla classica collezione Pandora Timeless. Rifinito a mano e realizzato nella esclusiva lega metallica con placcatura in oro rosa 14k, il gioiello presenta una pietra centrale rosa in rilievo a forma di cuore, circondata da una fila di pietre di zirconia cubica incolori che decorano anche metà della fascia, mentre il logo Pandora è visibile all’interno. Abbina l’anello a gioielli rifiniti a mano in argento sterling 925 per un look scenografico che mixa metalli diversi.

Bracciale Tennis Rosa con Cuore in Rilievo

Infondi eleganza al tuo look indossando questo bracciale tennis scintillante. Il bracciale tennis è decorato da scintillanti cristalli rosa orchidea creati dall’uomo. Una grande pietra a forma di cuore centrale interrompe una fila di pietre di grandezza uniforme incastonate a pavé. Il bracciale include una chiusura a moschettone che garantisce la massima sicurezza e può essere regolato su tre lunghezze. Abbinalo ad altri gioielli scintillanti della collezione Pandora Timeless per uno stile classico che attirerà ogni sguardo.

Charm Cuore Pietre Rosa

Diffondi amore con questo scintillante charm Cuori in rilievo. Rifinito a mano e realizzato nella esclusiva lega metallica con placcatura in oro rosa 14k, il charm presenta un cristallo centrale in rilievo creato dall’uomo a forma di cuore rosa orchidea circondato da due file di pietre di zirconia cubica rosa. Infine, un motivo con cuori intagliati decora i bordi.

Anello Spirale Luminosa

Accogli lo spirito natalizio indossando questo charm Albero di Natale. Il gioiello scintillante è rifinito a mano, realizzato in argento sterling 925 e decorato da pietre rosse e verdi a forma di decorazioni natalizie. Una stella in rilievo sulla sommità e un messaggio inciso sul retro del charm “The MAGIC of Christmas” (La MAGIA del Natale) completano il charm ricco di dettagli. Indossalo con altri gioielli sfavillanti per esprimere tutto il tuo amore per questo meraviglioso periodo dell’anno.