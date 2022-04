Pandora: un nuovo “charme” a sostegno dell’ UNICEF

Pandora presenta il nuovo pendente “Luce nel buio” in edizione limitata a continuazione dell’iniziativa “Charms for change” a sostegno dell’UNICEF. Il charm che si illumina al buio è stato disegnato per rappresentare un futuro migliore e per celebrare il potenziale dei giovani di tutto il mondo. Pandora donerà 15€ dalla vendita di ogni charm a sostegno delle giovani generazioni in tutto il mondo.

Il nuovo charm Pandora x Unicef è realizzato con vetro blu che si illumina al buio riflettendo la luce giorno e notte: simboleggia il potenziale brillante dei giovani.

Marissa Saretsky, Director of Corporate Sustainability, ha detto: “Tutti abbiamo un ruolo determinante nel dare forza alle giovani menti. I ricavi derivanti dalla vendita di questo charm aiuteranno l’UNICEF a fornire ai giovani di tutto il mondo opportunità per imparare e realizzarsi”. Grazie a Charm for change e altre iniziative, Pandora e la sua community hanno donato fino ad ora 6.2 milioni di dollari all’UNICEF riuscendo a sostenere 17 milioni di ragazzi e ragazze nel mondo.

Grazie al supporto di Pandora, l’UNICEF, usando anche tecnologie per superare le barriere come quella dell’isolamento determinata dalla pandemia, è riuscita, per esempio, a formare tutor ed educatori in Guatemala. In Cina, i finanziamenti del marchio hanno aiutato il progetto dell’UNICEF per formare professori di educazione fisica che hanno aiutato più di 336,000 studenti delle zone rurali ad imparare e crescere attraverso lo sport. In Cina altri 120,000 studenti e 10,000 professori hanno beneficiato delle risorse dell’UNICEF. In Nepal, Pandora sta supportando l’iniziativa dell’UNICEF per aiutare giovani in difficoltà a sviluppare nuove abilità, non solo per cambiare le loro vite ma tutte quelle della loro comunità.

Il charm for change “Luce nel buio” viene venduto ad un prezzo di €59 ed è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati dal 7 aprile al 7 luglio 2022.