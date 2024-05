Panini Magazines presenta “LEGO Ninjago: costruzioni in 5 minuti”

Panini Magazines (Panini Comics) presenta un nuovo, imperdibile volume: LEGO Ninjago: costruzioni in 5 minuti, disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it. Oltre 100 idee per costruzioni, attività ricche di azione e sfide a tema LEGO Ninjago, per sprigionare la creatività e progettare droni, mitici jet, draghi incredibili e molto altro. Il libro, inoltre, contiene uno straordinario set di elementi LEGO® per dare forma a tutti gli spunti.

Ogni attività è appositamente pensata per essere completata – da soli o in compagnia – con i 70 elementi LEGO® inclusi, e per durare circa cinque minuti. Alcuni dei modelli hanno delle istruzioni da seguire, mentre altri sono solo spunti per ispirare i lettori a usare la fantasia. Veicoli insoliti, congegni moderni, creature ultraterrene e luoghi legati al mitico universo dei ninja… Ogni capitolo offre tantissimi suggerimenti per vivere avventure sempre diverse e viaggiare con l’immaginazione!

Tantissime ore di gioco, dunque, con LEGO Ninjago: costruzioni in 5 minuti, in libreria e online al prezzo di 24,90 €. E, per tutti gli appassionati dell’universo LEGO, Panini propone una vasta gamma di titoli, disponibili sul sito Panini.