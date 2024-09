Paola & Chiara: ecco il nuovo singolo “Il Linguaggio del Corpo” con BigMama

Paola & Chiara si uniscono alla talentuosa artista BigMama per un nuovo singolo che promette di sorprendere e appassionare il pubblico. Dopo il successo estivo di “Festa Totale”, le Iezzi sisters tornano con una nuova canzone che celebra la femminilità in tutte le sue sfumature.

“Il Linguaggio del Corpo” sarà disponibile in digitale da domani 20 settembre e in radio dal 27 settembre. Questo brano nasce da una collaborazione inedita e potente che vede le voci ipnotiche delle sorelle Iezzi combinarsi con le barre affilate di Marianna, meglio conosciuta come BigMama. La produzione di Starchild e la collaborazione creativa tra le artiste hanno dato vita a un pezzo che promette di conquistare le classifiche e i cuori del pubblico.

“Abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare ad un pezzo insieme e finalmente eccoci.” raccontano Paola & Chiara, evidenziando l’incontro speciale che ha portato alla creazione di questa collaborazione unica.

“Il pezzo nasce da una stima reciproca. In primis amo che ci sia collaborazione tra donne dentro alla musica per dare forza al concetto di empowerment femminile.” spiega BigMama, sottolineando l’importanza di unirsi per sostenere e promuovere l’empowerment femminile attraverso la musica.

Ma le novità non finiscono qui. Il 24 settembre, Paola & Chiara pubblicheranno il volume SISTERS, edito da Rizzoli. Questo libro rappresenta l’autentico racconto della loro storia artistica e personale, dai primi successi fino al ritorno sulle scene dopo la separazione.

Con una carriera ricca di successi e impegni che spaziano dalla musica alla TV e al cinema, Paola & Chiara continuano a stupire il loro pubblico con progetti innovativi e coinvolgenti. Non perdete l’uscita del nuovo singolo “Il Linguaggio del Corpo” e del volume SISTERS per conoscere più da vicino la straordinaria storia delle Iezzi sisters.