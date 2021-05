Paola Turani indossa la t-shirt romantica di Intimissimi

In gita fra le colline della sua Bergamo, Paola Turani indossa un look super chic e comodo. Protagonista è la t-shirt di Intimissimi, che fa parte della nuova collezione Supima Ultrafresh, realizzata in una fibra di cotone di prima qualità, extra-lunga e 100% naturale, per capi back to basic che siano facilissimi da indossare con qualsiasi look e super confortevoli. Il comfort e la freschezza della linea hanno conquistato anche la modella e influencer, in dolce attesa del suo primo figlio.

Un ritorno alla semplicità delle linee, ad un’idea di stile perfetta per tutte le occasioni della vita di ogni donna, per una serie di capi basic destinati a diventare un evergreen del guardaroba.

Intimissimi incontra ancora una volta le esigenze delle donne di oggi, che desiderano capi facilmente abbinabili, unione perfettamente bilanciata di comfort e silhouette casual chic. Un back to basics in grado di unire versatilità e comodità estrema; per farlo, Intimissimi punta su una nuova fibra ad altissime prestazioni: il cotone Supima Ultrafresh, certificazione che identifica il miglior cotone al mondo.

Fibra 100% naturale ed extra lunga – in modo da garantire un tessuto liscio, privo delle impurità naturali del cotone e maggiore resistenza per un prodotto più duraturo -, ed extrafine, per conferire leggerezza e una sensazione di straordinaria freschezza.

Vastissima la gamma di modelli proposti. Le T-shirt morbide, si aggiungono ai modelli più slim fit già in collezione, con lo scollo a barchetta, il classico girocollo, a V e a madonna; la collezione si amplia anche con canotte semplici o drappeggiate, femminili senza rinunciare al comfort, il top con profondo scollo a V sia davanti che sulla schiena e la sottoveste con spalline sottili. Tanti i possibili giochi di colore da poter esercitare in nuance con la corsetteria in cotone abbinata. Per infiniti incroci di look: bon ton, eleganti, sporty.

Ampia anche la palette che – oltre al bianco e i classici blu e nero -, propone tante le tonalità estive, brillanti e vitaminiche. Per una stagione a tutta energia.

Al cotone Supima Ultrafresh si affianca poi Invisible Supima, la nuova linea sempre in 100% cotone, impalpabile e leggero, soffice come una nuvola, impercettibile e sottilissimo. Tre i pezzi tra i quali scegliere, ciascuno disponibile in sei colori, ideali per essere indossati da soli o in sovrapposizione.

Ci sono la canotta, must della collezione, che si indossa come una seconda pelle ma che può essere utilizzata sotto la T-shirt a maniche lunghe della stessa linea, un cache-coeur e una maglia dallo scollo ampio da portare con una spalla scoperta.