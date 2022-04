Papeete Beach e Reverso firmano il primo beach party nel metaverso

Con Pasqua Marittima, si apre l’estate piú cool di Italia. Il brand italiano leader nel settore del fashion FACE-OFF ha scelto il Papeete Beach di Milano Marittima (RA) per il grande lancio del suo prodotto di punta Reverso, l’occhiale da sole caratterizzato da un sistema di rotazione delle aste che permette di capovolgere l’intero accessorio.

Il più famoso beach club d’Italia apre in grande stile e completamente rinnovato con la sua Pasqua Marittima, l’atteso evento della durata di tre giorni per inaugurare ufficialmente l’inizio della stagione con le sue migliori performance musicali. Tutti membri dello staff del Papeete Beach indosseranno gli occhiali da sole Reverso, che si apprestano a diventare l’accessorio dell’estate 2022.

E per tutti coloro che non possono recarsi a Milano Marittima durante il ponte pasquale, FACE-OFF e Papeete Beach hanno pensato di portare questo grande evento nel metaverso. Sì, il metaverso! Una grande spiaggia privata virtuale su The Nemesis dove incontrarsi e giocare: basta un click per entrare da desktop o scaricare la app per iOS e Android, ed è subito Papeete Beach. É facile esplorare la scena allestita per questo evento, mettersi comodi in acqua sul fenicottero gonfiabile, o ballare in riva al mare insieme agli altri avatar da tutto il mondo.

Per un’esperienza virtuale ancora più divertente, si può giocare la speed run da sabato 16 a lunedì 18 aprile e provare a vincere un paio di occhiali da sole Reverso! È un gioco da ragazzi: basta raccogliere nel minor tempo possibile tutti gli occhiali da sole disseminati lungo la spiaggia del metaverso. Solo i primi tre classificati vincono gli occhiali da sole, ma le buone notizie non sono finite: si può ripetere la partita all’infinito per migliorare il proprio tempo, e anche chi non riesce a salire sul podio, vince un coupon per l’acquisto dei prodotti FACE-OFF con uno sconto del 20%!

L’appuntamento più cool dell’anno è quindi il 16, 17 e 18 aprile a Milano Marittima. E per chiudere l’evento alla grande, il lunedi di Pasquetta tutti gli utenti del metaverso possono godersi lo streaming delle performance musicali del Papeete Beach attraverso gli occhi dei loro avatar, sul megaschermo posto su una pazzesca piattaforma galleggiante di fronte alla spiaggia virtuale.