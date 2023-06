Parco Zoo Falconara: nati quattro pulcini di fenicottero rosa

Il Parco Zoo Falconara è in festa con l’arrivo di quattro nuovi e teneri fenicotteri rosa. Questi piccoli uccelli si uniscono ad una colonia già numerosa, portando il totale a un impressionante numero di 44 esemplari. Dalla loro nascita fino ai loro più anziani compagni di 35 anni, la colonia del giardino zoologico marchigiano offre una varietà di età e dimensioni.

Dopo un’attesa di circa un mese, durante la quale le uova sono state covate amorevolmente dai genitori, i quattro pulli sono finalmente usciti dai loro nidi fatti di terra e fango, situati sull’isoletta del recinto che ospita gli uccelli trampolieri. Questi cuccioli, ancora vulnerabili, vengono costantemente accuditi e protetti dai loro genitori amorevoli, che non li lasciano mai soli. Inoltre, gli altri membri adulti del gruppo si prendono cura dei piccoli in un “asilo nido” appositamente creato per loro durante i primi mesi di vita.

I fenicotteri neonati nascono con un piumaggio grigio, molto diverso dall’aspetto slanciato e rosa dei loro genitori. Saranno necessari dai 4 ai 6 anni affinché le loro piume, penne, zampe e becchi acquisiscano completamente la distintiva colorazione rosa. La tonalità rosa dipende principalmente dal carotenoide presente nell’Artemia salina, un minuscolo crostaceo che vive nelle acque salate e salmastre, e che costituisce una parte fondamentale della dieta di questi uccelli trampolieri. Oltre all’Artemia salina, si nutrono anche di altri piccoli microrganismi come lo zooplancton e le alghe. La loro natura di filtratori li porta a risiedere in prossimità dell’acqua.

Oltre ad essere affascinanti e graziosi, i fenicotteri rosa sono noti per vivere in grandi stormi e per esibirsi in coreografie di danze rituali durante il periodo del corteggiamento. Questi spettacoli di gruppo sono un vero spettacolo per gli occhi, affascinando i visitatori che hanno la fortuna di assistervi.

La nascita di questi quattro adorabili fenicotteri rosa rappresenta un altro felice evento per il Parco Zoo Falconara, che recentemente ha accolto la cucciola di zebra Tina nel suo habitat. Questi nuovi arrivi dimostrano l’impegno del parco nel preservare la diversità delle specie e nel fornire un ambiente sicuro e stimolante per gli animali che ospita.

I visitatori del Parco Zoo Falconara avranno l’opportunità di osservare da vicino questi quattro affascinanti pulcini di fenicottero rosa, che cresceranno e svilupperanno la loro spettacolare colorazione nel corso degli anni. Questa nuova aggiunta alla colonia porterà sicuramente ancora più gioia e meraviglia ai visitatori e ai custodi del parco, rafforzando l’importanza della conservazione delle specie e del ruolo cruciale che i parchi zoologici svolgono nella protezione e nella sensibilizzazione ambientale.